Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 15 de noviembre

1 Comercios La nueva tienda de ultramarinos que abre en el centro de Burgos

El centro de la ciudad suma desde este viernes, 14 de noviembre, un nuevo espacio dedicado a la gastronomía. Casa Amalia, ubicada en el paseo de la Audiencia, número 3, inicia su andadura con una oferta que pretende cubrir tanto las compras cotidianas como los caprichos gourmet que buscan quienes disfrutan del buen producto.

2 Condenas 14 años de cárcel y cuatro millones de multa por traficar con cocaína desde Burgos para una red internacional

La Audiencia Provincial de Burgos ha confirmado íntegramente las condenas de tres hombres implicados en una red de tráfico de drogas operativa en Burgos y que se extendía a otras zonas de España y Portugal. Se les condena a poco más de 14 años de cárcel entre los tres.

3 Sucesos Tres detenidos por robo con fuerza, valorado en 15.000 euros, en una empresa de Burgos

Tres hombres han sido detenidos como presuntos autores de un robo con fuerza en una empresa de paquetería de Burgos. Los arrestos fueron llevados a cabo por agentes de la Comisaría Provincial de la ciudad, tras una investigación que determinó que los sospechosos sustrajeron dinero en efectivo y productos tecnológicos, principalmente teléfonos móviles, ordenadores y televisores, por un valor aproximado de 15.000 euros.

4 Sucesos Herido tras un accidente entre un turismo y una bicicleta en Burgos

Un varón de unos 50 años ha resultado herido tras una colisión entre un turismo y una bicicleta ocurrida a las 10:15 horas de este viernes, 15 de noviembre, en el kilómetro 135 de la N-120, en Villanueva de Argaño.

5 Tesoros El pueblo de Burgos en el que se ha descubierto un impresionante conjunto de armaduras del siglo XVI

Durante los trabajos arqueológicos en el Palacio de Avellaneda de Peñaranda de Duero, en Burgos, se ha encontrado un valioso conjunto de armaduras del siglo XVI. El hallazgo se produjo en la zona sur del palacio, donde un pozo contenía numerosas piezas de arnés sumergidas en agua, incluyendo cascos de tipo capacete y celada, petos, espaldares, protecciones para caballos e incluso un cañón de pequeño calibre.

6 Enología El vino de Burgos de sobresaliente que se alza entre los diez mejores de España

La Ribera del Duero vuelve a brillar con fuerza en el mapa vitivinícola español. Cada año, cientos de vinos compiten por demostrar su carácter, su complejidad y la pasión de quienes los elaboran. Entre tanta excelencia, solo unos pocos logran destacar y emocionar realmente a los expertos.

7 Medio rural El singular inmueble y joya patrimonial de la provincia de Burgos que sale a la venta

La propietaria de la casa de doña Sancha, en Covarrubias, ha sacado a la venta el inmueble que se alza en el centro del pueblo. Se trata de uno de los lugares más pintorescos y más fotografiados de la Villa Rachela. En el corazón de Covarrubias, uno de los pueblos más pintorescos de Castilla y León, se alza la Casa de Doña Sancha, un verdadero tesoro arquitectónico que mantiene intacto el espíritu de la tradición castellana. Vinculada históricamente a Doña Sancha, hermana del rey Alfonso VII en el siglo XII, esta vivienda es considerada la más antigua de su tipología en la región y un referente de la arquitectura popular castellana.

8 FAE El empresariado de Burgos reclama la ubicación original de las puertas de la Catedral

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE) ha solicitado formalmente al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, que las nuevas puertas de la Catedral, realizadas por el artista Antonio López, sean colocadas en el lugar para el que fueron concebidas y diseñadas: la portada de la fachada de Santa María.

9 Fiestas populares La jira del Curpillos se queda en La Quinta en 2026

La jira del Curpillos se celebrará en La Quinta en 2026, tal y como ha decidido la Comisión de Cultura, Turismo y Festejos, celebrada este viernes. El concejal Carlos Niño ha expresado que la decisión de hacer el año que viene la fiesta en La Quinta no es más que una «necesidad» comunicada por Patrimonio Nacional y una carta de la Federación de Peñas que «ha pedido una prórroga».

10 Economía La docena de huevos, hasta 70 céntimos más cara en lo que va de año en Burgos por la gripe aviar

La gripe aviar ha sido un tema recurrente durante esta pasada semana. Ante la crecida de los focos en España y en Europa durante los últimos meses, el Gobierno anunció el pasado jueves 13 de noviembre a través del Boletín Oficial del Estado confinar a todas las aves de corral que se criaran al aire libre en todo el país.

En Burgos, por el momento, no se han notificado focos de esta enfermedad en ninguna de sus granjas. Sin embargo, de los 14 que hay repartidos por España, 7 de ellos se encuentran en la vecina Valladolid. Por eso, diferentes puntos de la provincia se pusieron en alerta desde el lunes 10 ante la probabilidad de contagio.

