Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 17 de octubre Un incendio forestal que ha calcinado ocho hectáreas de pino en un pueblo de Burgos y el accidente laboral que sufrio un hombre en una bodega, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Viernes, 17 de octubre 2025, 21:32 Comenta Compartir

1 Sucesos Un incendio forestal calcina ocho hectáreas de pino en un pueblo de Burgos

Un incendio forestal se ha declarado este jueves 16 de octubre en una repoblación de pinos en el municipio de Burgos de Revilla Vallejera, en la comarca Odra-Pisuerga, a las 15:10 horas. Tras casi cuatro horas de trabajo, el fuego fue dado por extinguido a las 18:42 horas. Ha calcinado ocho hectáreas de masa forestal, principalmente, pinos de una reforestación.

2 Accidente laboral Inconsciente un hombre tras caer a un depósito de uvas en un accidente laboral de una bodega de Burgos

Un hombre ha quedado inconsciente en un accidente laboral en la tarde de este jueves 16 de octubre en una bodega próxima a la localidad de Castrillo de la Vega.

3 Sucesos Evacuadas 26 personas de dos bloques de viviendas por un escape de gas en Burgos

Un escape de gas registrado en el entorno de las calles San Zoles, Siervas de Jesús y beata Piedad de la Cruz, en la zona del Bulevar, ha activado minutos después de las 12 del mediodía de hoy todas las alarmas y ha obligado a evacuar a una veintena de personas de sus viviendas, así como a varios trabajadores. Al parecer, una máquina que en ese momento se encontraba trabajando en la zona ha perforado por accidente una de las tuberías de gas ubicadas bajo la acera.

4 Gastronomía Los 32 locales de Burgos que puedes recorrer en la Ruta de la Patata durante 15 días

Por las calles de Burgos vuelve a respirarse ese aroma a tradición, innovación y, sobre todo, a patata recién hecha. Del 15 al 30 de octubre, los bares de la ciudad se ponen el delantal para celebrar una nueva edición de la esperada Ruta de la Patata de Burgos, un homenaje al tubérculo más versátil y querido de la cocina burgalesa.

5 Mural social Ultiman un mural en un pueblo de Burgos en apoyo a Palestina y contra el hermanamiento de este con Israel

La organización Burgos con Palestina tiene previsto inaugurar el domingo día 19 un mural en favor del pueblo palestino en la localidad de Castrillo Mota de Judíos, con el que protestar por el hermanamiento de esta localidad, con el pueblo israelí. En el cartel que han difundido por redes sociales se lee: «Inauguración del mural en Castrillo Mota de Judíos. Ven a protestar contra el hermanamiento del municipio con Israel. Jornada desde las 12:00 horas».

A LA ÚLTIMA Únete al canal de WhatsApp de Burgosconecta

6 Sucesos Incautan 720 kilos de hachís en Burgos tras una persecución en la que el conductor logró escapar

La Guardia Civil aprehendió días atrás en la autovía A-I, a su paso por la comarca de la Ribera del Duero, 20 fardos de hachís que en un primer pesaje han arrojado la cifra de 720 kilogramos. Se busca al conductor, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

7 Sucesos Herido un hombre en otro atropello en Burgos

Un hombre de unos 70 años de edad ha tenido que recibir asistencia sanitaria después de ser víctima de otro atropello en el casco urbano de Burgos capital.

Newsletter

8 Sucesos Cinco detenidos por el robo de centenares de prendas de cuero en una tienda cerrada de Burgos

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a cinco personas por su presunta implicación en varios robos con fuerza cometidos en un antiguo establecimiento de confección y venta de pieles de la capital. Los agentes han recuperado un total de 186 prendas de cuero, de alto valor comercial, que ya han sido devueltas a sus propietarios.

9 Comercios Los bonos al consumo de Burgos regresan antes de Navidad pero las fechas siguen sin confirmarse

El Ayuntamiento de Burgos no ha querido dar fechas sobre la puesta en marcha de la compra de los bonos al consumo en la plataforma para este año 2025. Sin embargo, la tramitación en el tiempo hace ver que van a desarrollarse en fechas similares a las del año pasado. En 2024 se adjudicó la plataforma por estas fechas y el plazo para la compra y canje fue del 29 de octubre al 10 de diciembre de 2024.

10 Huelgas Los agricultores alzan la voz en Burgos: «Hay que defender nuestra tierra»

Cientos de agricultores se han manifestado esta mañana frente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos. Denuncian que su situación es muy complicada, mucho más que la vivida durante las grandes tractoradas del pasado año.

A pesar de la producción en las cosechas que se ha generado este año, el sector primario denuncia que la rentabilidad de las mismas es escasa o nula. Así lo enunciaba Susana Pardo Gutiérrez, presidenta de la Unión de Campesinos de Burgos. Esta situación, unida a la falta de lluvias, podría dificultar la siembra del año que viene.

Temas

Las noticias imprescindibles del día