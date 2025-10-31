Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 31 de octubre El nuevo bar que ha abierto sus puertas en la Plaza Mayor, la campaña de bonos al consumo y el asalto a una sucursal bancaria en Cardeñadijo, entre lo más leído de la jornada

BURGOSconecta Burgos Viernes, 31 de octubre 2025, 21:13

1 Hostelería El famoso bar de tapeo que ha abierto sus puertas en el centro de Burgos

Un nuevo establecimiento de la cadena Cañas y Tapas acaba de abrir sus puertas en Burgos. El local, situado en pleno corazón de la ciudad, cuenta con dos accesos: uno desde el paseo del Espolón y otro desde la Plaza Mayor, lo que facilita su integración en el tránsito habitual de burgaleses y visitantes.

2 Campaña de consumo Bonos al consumo en Burgos: fechas y cómo adquirirlos

Miles de burgaleses esperaban con ansiedad la campaña de bonos al consumo de 2025. Después de que el Ayuntamiento concediera a la empresa Manantial de Ideas la plataforma para la compra de estos bonos, la Junta de Gobierno de este jueves ha aprobado el calendario de la campaña. Así, se ha establecido que los bonos se puedan adquirir entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre.

3 Sucesos Asaltan de madrugada la sucursal del Banco Santander de Cardeñadijo

Alarma de madrugada en Cardeñadijo. La sucursal del Banco Santander ubicada en la localidad del Alfoz de Burgos capital ha sido objeto de un asalto esta pasada madrugada. Según ha podido confirmar este periódico, un individuo o individuos han forzado esta madrugada la puerta de la sucursal, ubicada a los pies de la BU-800, principal arteria del casco urbano de la localidad.

4 Comercio La nueva tienda de ropa internacional que ha abierto en Burgos

Una marca internacional de moda con más de 359 establecimientos ubicados por diferentes partes del mundo acaba de abrir sus puertas en Burgos. La firma francesa Morgan inaugurará un establecimiento en la avenida del Cid Campeador, 14 de Burgos, en el mismo espacio donde hasta hace pocas semanas operaba la tienda Naf Naf.

5 Sucesos Una noche cada año más complicada: Halloween acumula más de 60 avisos a emergencias en Burgos

Halloween es una tradición del otro lado del Atlántico que lleva asentada varios lustros en nuestro país y Burgos no es diferente. Las calles se transforman y se llenan de gente disfrazada intentando atemorizar a todo aquel que se cruce en su camino. Sin embargo, durante esta noche, un grupo de personas se pone el mono de trabajo en lugar de un disfraz.

6 Sucesos Herida una joven tras salirse de la vía y volcar con su vehículo en Burgos

Una joven ha resultado herida en un accidente en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido a las 18:31 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 21 de la CL-629, en Sotopalacios.

7 Gastronomía Las cuatro hamburguesas de Burgos que buscan ser las mejores de España y Portugal

La fiebre por la hamburguesa gourmet vuelve a encender los fogones. Cuatro locales de la provincia de Burgos, tres de la capital y uno de Miranda de Ebro, han decidido entrar en el gran juego de la Golden Ibérica Burger 2025, un campeonato que recorre España y Portugal en busca de las propuestas más originales del panorama gastronómico.

8 Furtivos Detenidas seis personas por cazar ilegalmente con galgos en Burgos

Seis personas de entre 33 y 63 años de edad han sido puestas a disposición judicial después de que fueran sorprendidas por agentes de la Guardia Civil mientras estaban cazando de manera ilegal con galgos en un coto de titularidad pública en la comarca del Arlanza.

9 Sucesos Heridos un bebé y dos adultos en un accidente en la zona sur de Burgos

Un bebé de dos meses y dos adultos, un hombre y una mujer, han resultado heridos este viernes por la tarde en un accidente en la zona sur de la ciudad de Burgos.

10 Operación policial Dos detenidos en Burgos por traficar con cocaína y pillar a uno en una venta

Dos individuos han sido detenidos en Burgos acusados de traficar con cocaína. Uno de los arrestados fue pillado durante un intercambio; mientras que el otro fue interceptado huyendo con la droga.

El suceso ocurría el pasado martes 21 de octubre.

