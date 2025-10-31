Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 31 de octubre
El nuevo bar que ha abierto sus puertas en la Plaza Mayor, la campaña de bonos al consumo y el asalto a una sucursal bancaria en Cardeñadijo, entre lo más leído de la jornada
Burgos
Viernes, 31 de octubre 2025, 21:13
-
1Hostelería
El famoso bar de tapeo que ha abierto sus puertas en el centro de Burgos
Un nuevo establecimiento de la cadena Cañas y Tapas acaba de abrir sus puertas en Burgos. El local, situado en pleno corazón de la ciudad, cuenta con dos accesos: uno desde el paseo del Espolón y otro desde la Plaza Mayor, lo que facilita su integración en el tránsito habitual de burgaleses y visitantes.
-
2Campaña de consumo
Bonos al consumo en Burgos: fechas y cómo adquirirlos
Miles de burgaleses esperaban con ansiedad la campaña de bonos al consumo de 2025. Después de que el Ayuntamiento concediera a la empresa Manantial de Ideas la plataforma para la compra de estos bonos, la Junta de Gobierno de este jueves ha aprobado el calendario de la campaña. Así, se ha establecido que los bonos se puedan adquirir entre el 12 de noviembre y el 10 de diciembre.
-
3Sucesos
Asaltan de madrugada la sucursal del Banco Santander de Cardeñadijo
Alarma de madrugada en Cardeñadijo. La sucursal del Banco Santander ubicada en la localidad del Alfoz de Burgos capital ha sido objeto de un asalto esta pasada madrugada. Según ha podido confirmar este periódico, un individuo o individuos han forzado esta madrugada la puerta de la sucursal, ubicada a los pies de la BU-800, principal arteria del casco urbano de la localidad.
-
4Comercio
La nueva tienda de ropa internacional que ha abierto en Burgos
Una marca internacional de moda con más de 359 establecimientos ubicados por diferentes partes del mundo acaba de abrir sus puertas en Burgos. La firma francesa Morgan inaugurará un establecimiento en la avenida del Cid Campeador, 14 de Burgos, en el mismo espacio donde hasta hace pocas semanas operaba la tienda Naf Naf.
-
5Sucesos
Una noche cada año más complicada: Halloween acumula más de 60 avisos a emergencias en Burgos
Halloween es una tradición del otro lado del Atlántico que lleva asentada varios lustros en nuestro país y Burgos no es diferente. Las calles se transforman y se llenan de gente disfrazada intentando atemorizar a todo aquel que se cruce en su camino. Sin embargo, durante esta noche, un grupo de personas se pone el mono de trabajo en lugar de un disfraz.
A LA ÚLTIMA
-
6Sucesos
Herida una joven tras salirse de la vía y volcar con su vehículo en Burgos
Una joven ha resultado herida en un accidente en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido a las 18:31 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de la salida de vía de un turismo en el kilómetro 21 de la CL-629, en Sotopalacios.
-
7Gastronomía
Las cuatro hamburguesas de Burgos que buscan ser las mejores de España y Portugal
La fiebre por la hamburguesa gourmet vuelve a encender los fogones. Cuatro locales de la provincia de Burgos, tres de la capital y uno de Miranda de Ebro, han decidido entrar en el gran juego de la Golden Ibérica Burger 2025, un campeonato que recorre España y Portugal en busca de las propuestas más originales del panorama gastronómico.
Newsletter
-
8Furtivos
Detenidas seis personas por cazar ilegalmente con galgos en Burgos
Seis personas de entre 33 y 63 años de edad han sido puestas a disposición judicial después de que fueran sorprendidas por agentes de la Guardia Civil mientras estaban cazando de manera ilegal con galgos en un coto de titularidad pública en la comarca del Arlanza.
-
9Sucesos
Heridos un bebé y dos adultos en un accidente en la zona sur de Burgos
Un bebé de dos meses y dos adultos, un hombre y una mujer, han resultado heridos este viernes por la tarde en un accidente en la zona sur de la ciudad de Burgos.
-
10Operación policial
Dos detenidos en Burgos por traficar con cocaína y pillar a uno en una venta
Dos individuos han sido detenidos en Burgos acusados de traficar con cocaína. Uno de los arrestados fue pillado durante un intercambio; mientras que el otro fue interceptado huyendo con la droga.
El suceso ocurría el pasado martes 21 de octubre.