Burgos impulsa una nueva estrategia turística con vídeos, rutas y experiencias para descubrir la provincia

La Diputación de Burgos, a través de SODEBUR, y las Asociaciones de Desarrollo Rural (ADR) de la provincia, CEDER Merindades, ADECO Bureba, AGALSA Sierra de la Demanda, ASOPIVA, ADRI Ribera del Duero, ADECO Arlanza y ADECO Camino, han renovado el material promocional turístico de la provincia, con el objetivo de integrar los distintos territorios para consolidar a Burgos como un destino turístico de referencia.

Entre las principales acciones destaca la edición de nuevos folletos turísticos con un formato homogéneo y actual, basados en códigos QR que ofrecen información sobre naturaleza, turismo activo, patrimonio y gastronomía. También se han actualizado los mapas territoriales, uno de los materiales más demandados en las ferias de turismo, disponibles en la web www.turismoburgos.org/descargables.

Además, se están produciendo vídeos promocionales con contenidos culturales, naturales y testimonios de 'embajadores del territorio', personas que desde cada comarca invitan a descubrir la provincia. Paralelamente, se han desarrollado viajes de familiarización con creadores de contenido como Viajandoconmami (Mónika Araujo), Carlo Cuñado y Clara B. Martín, cuyas publicaciones han alcanzado más de 5 millones de visualizaciones en redes sociales.

Gracias al convenio con las ADR, también se han organizado eventos que fusionan gastronomía y patrimonio, con más de 3.000 participantes en ferias agroalimentarias y actos culturales en distintos municipios. Otro avance importante ha sido la creación de un inventario de recursos de turismo activo, base de una futura estrategia conjunta para potenciar la oferta de experiencias en la naturaleza.

Finalmente, el programa 'Te Enseño Mi Pueblo' (TEMP), nacido en la Ribera del Duero, se amplía ahora a toda la provincia, reforzando la implicación local en la promoción turística. Todas estas actuaciones, financiadas mediante convenios con las siete asociaciones de desarrollo rural por un importe total de 716.500 euros, destinan más del 75% de los fondos a acciones turísticas.