Burgos se presenta ante agentes de viaje y medios como destino de turismo activo y gastronómico Empresas burgalesas de observación de ecoturismo y aventura han mostrando proyectos innovadores relacionados con las vías ferratas, la observación de aves, las actividades acuáticas o el cicloturismo

La provincia de Burgos se ha posicionado en Madrid, ante cerca de 60 profesionales del sector turístico, como un destino natural y de aventura, en un evento dirigido a agentes de viaje y medios especializados, el pasado 25 de noviembre, en el espacio Comet Meetings-Retiro.

Once empresas de observación de ecoturismo y aventura participaron mostrando proyectos innovadores relacionados con las vías ferratas, la observación de aves, las actividades acuáticas o el cicloturismo. Además, el apiturismo y las visitas a una granja de ovino con producción de quesos enriquecieron la oferta burgalesa. Durante la primera parte del workshop, los agentes de viajes pudieron establecer lazos comerciales y conocer de primera mano las propuestas de valor de estas empresas.

Posteriormente, se realizó una presentación ante medios de comunicación turísticos, donde se destacó a Burgos como un destino lleno de inspiración y experiencias naturales de valor, ideal para viajeros que buscan un plus de adrenalina en sus escapadas.

Carlos Gallo, presidente de SODEBUR, resaltó el potencial del turismo de aventura y naturaleza en la provincia, destacando que la combinación de naturaleza y gastronomía permite ofrecer experiencias únicas que no se encuentran en otros destinos.

Por su parte, José Ignacio Velasco, técnico de imagen y turismo, subrayó la riqueza natural del territorio y la posibilidad de vivir experiencias auténticas con guías y profesionales locales que conocen los secretos de cada comarca. También puso en valor las nuevas infraestructuras e instalaciones como el barco electrosolar del Valle de Tobalina en el embalse de Sobrón o la red de vías ferratas y de vías ciclistas de los Montes Obarenes. Javier Arroyo, diputado responsable de Burgos Alimenta, puso de relieve la innovación en el agroturismo, impulsada por emprendedores rurales que ofrecen nuevas experiencias gastronómicas, contribuyendo a dinamizar la economía local y a reforzar la identidad cultural de la provincia.