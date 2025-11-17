BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 16 de noviembre
Imagen de Frías, uno de los pueblos que recibirá la ayuda. Ricardo Ordóñez / Ical

Los diez pueblos de Burgos que se repartirán un millón de euros para mejorar su patrimonio cultural

25 localidades se presentaron a esta convocatoria de subvenciones de la Diputación de Burgos. Quince fueron descartadas. Las ayudas van desde los 40.000 a los 221.000 euros

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:18

Diez pueblos de la provincia de Burgos se repartirán un millón de euros de subvención para invertir en patrimonio cultural. Se presentaron 25 solicitudes a esta convocatoria, ninguna ha sido excluida, pero tras la valoración de la comisión técnica, se ha determinado que diez reciban la ayuda económica, mientras que 15 quedan fuera. Por lo que, el 40% de los pueblos de Burgos que han optado a la subvención, la recibirán.

La convocatoria de la Diputación para la inversión en patrimonio cultural cuenta con un presupuesto de un millón de euros, que se repartirán entre estos diez pueblos en función de la puntuación otorgada por la comisión técnica de valoración.

Esta es la segunda convocatoria para mejorar el patrimonio cultural. En la anterior, fueron siete las localidades que recibieron esta ayuda de la Diputación.

Las ayudas que recibirán estas localidades de Burgos oscilan entre los 221.658 euros de Huerta de Abajo y los 40.240 euros que van para Treviño.

Los pueblos beneficiarios y los descartados

Las diez localidades que recibirán la ayuda son las siguientes:

¿A qué se debe destinar el dinero?

Esta subvención de la Diputación de Burgos tiene como objetivo apoyar económicamente las intervenciones que buscan proteger y poner en valor el patrimonio cultural de la provincia. La finalidad es mejorar, conservar, rehabilitar y restaurar los bienes muebles e inmuebles con valor histórico, artístico, urbanístico, etnográfico, científico o técnico. Todo ello para aprovecharlo social, cultural y económicamente.

En esta convocatoria se han tenido en cuenta los proyectos que mejoren infraestructuras y accesibilidad, como accesos, senderos, rampas, centros de interpretación o espacios de recepción de visitantes, pero también actuaciones de recuperación y difusión del patrimonio cultural.

Con estas ayudas, se busca reforzar la protección del patrimonio en todas sus manifestaciones y contribuir al desarrollo económico y social de los pueblos de Burgos mediante la potenciación de sus recursos turísticos y patrimoniales.

Lo que queda fuera de la ayuda

Quedan fuera de esta convocatoria espacios sin vocación cultural, como centros deportivos o piscinas. Establece como indicadores de gestión la inversión en infraestructuras y la creación de nuevos usos culturales en el medio rural, algo que debía estar detallado obligatoriamente en cada proyecto presentado.

Las subvenciones se dividen en dos líneas. En la primera, el presupuesto mínimo del proyecto debía ser de 25.000 euros y para la segunda línea, el montante mínimo tenía que ser de 6.250 euros. El presupuesto mínimo, por tanto, de la ayuda, está entre los 20.000 euros para la primera línea y los 5.000 para la segunda.

Una vez que la relación de beneficiarios y descartados se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, se podrán presentar alegaciones y, una vez resueltas, se elevará a Junta de Gobierno para su aprobación definitiva.

