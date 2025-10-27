Piden de nuevo a la Diputación de Burgos un cuerpo de bomberos profesional para toda la provincia El Procurador del Común recuerda que la Diputación de Burgos tiene la obligación legal de garantizar bomberos profesionales en toda la provincia y advierte sobre los riesgos del modelo voluntario

La Diputación de Burgos ha vuelto a recibir una resolución del Procurador del Común de Castilla y León al respecto del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento. Un servicio que, en la provincia de Burgos, se presta actualmente sustentado, en su mayor parte, en los parques de bomberos voluntarios. Por eso, se vuelve a pedir a la Diputación que afronte la transición hacia un modelo profesionalizado con urgencia y celeridad.

320 incendios Según los datos comunicados por la Diputación al Procurador del Común, durante 2023 los parques adscritos al servicio provincial atendieron 320 incendios. En 2022 la cifra fue superior: 477. El Parque de Bomberos de Burgos, por su parte, realizó 2.141 intervenciones, 197 fuera del término municipal de la ciudad de Burgos.

Este dictamen responde a una queja ciudadana presentada por la Plataforma Ciudadana Bomberos Rurales Profesionales ante el Procurador del Común. Esta plataforma denunciaba deficiencias en los tiempos de respuesta y falta de medios profesionales en los pueblos de Burgos con menos de 20.000 habitantes, esto es, en 368 de los 371 municipios que componen la provincia. Aunque muchos de estos están cubiertos por tres parques de bomberos profesionales.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Burgos depende de 19 parques de voluntarios, conocidos como bomberos voluntarios, aunque esa figura no existe como tal, frente a solo tres parques de bomberos profesionales: Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro. La Diputación establece convenios con los ayuntamientos de estas ciudades para la prestación del servicio

186 personas colaboran como bomberos voluntarios

El Procurador recuerda a la Diputación que tiene la obligación legal de garantizar este servicio esencial a los municipios de menos de 20.000 habitantes. En total, en Burgos, 186 personas colaboran como voluntarios, sin una vinculación laboral ni disponibilidad garantizada. Es el Parque de Burgos el que actúa como centro coordinador, recibiendo las alertas del 1-1-2 y movilizando hasta tres parques por siniestro. La propia Diputación admite al Procurador que la disponibilidad de los voluntarios es variable.

La resolución subraya que este modelo, «aunque históricamente ha sido funcional», «presenta graves debilidades jurídicas y operativas». La legislación autonómica y estatal establece que las funciones que implican salvaguardar los intereses generales deben ser ejercidas por funcionarios públicos, no voluntarios. Además, el decreto que regula el voluntariado de protección civil de Castilla y León también limita el papel de los voluntarios a un rol auxiliar y subordinado. Esto, según el Procurador del Común, invalida que puedan sostener por sí mismos un servicio esencial como el de bomberos.

Poner en riesgo la seguridad de personas y bienes en el medio rural

El Procurador del Común también indica que la falta de disponibilidad y obligación del personal voluntario puede poner en riesgo a los propios voluntarios, a las personas y a los bienes de las zonas rurales. Recuerda en la resolución precedentes de emergencias en las esta falta de disponibilidad retrasó la llegada o incluso obligó a acudir un solo bombero voluntarios.

Aunque reconoce que la red actual permite cubrir el territorio, se advierte de que «la ausencia de personal profesional en los primeros minutos críticos y la falta de dirección técnica en intervenciones complejas impiden ofrecer una respuesta homogénea y segura».

Cuatro recomendaciones

Recomendaciones del Procurador del Común a la Diputación de Burgos 1 Iniciar de inmediato la transición hacia un modelo profesionalizado, dotando al servicio de personal propio, estable y con la formación y vinculación jurídica que exige su carácter esencial. 2 Constituir el Consorcio Provincial de Extinción de Incendios, como instrumento jurídico y organizativo que unifique la gestión y garantice la coordinación en todo el territorio. El Procurador pide que este plan incluya un cronograma de ejecución, inversiones concretas y la apertura de parques comarcales en las zonas con mayores carencias de cobertura. 3 Mantener y reforzar los convenios con los parques profesionales de Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro, por su papel estratégico y su capacidad técnica, como apoyo operativo a los parques rurales. 4 Asegurar el cumplimiento de los tiempos máximos de respuesta fijados en el Plan Sectorial de Castilla y León y garantizar una coordinación interadministrativa efectiva.

En su resolución, el Procurador del Común también ha valorado positivamente los pasos dados por la Diputación para la creación de las primeras plazas de bombero provincial y los trabajos realizados para poner en marcha el futuro consorcio. Pero considera estas medidas y trabajos «incipientes», ya que carecen de plazos, inversiones y una planificación concreta.

Resoluciones no obligatorias Las resoluciones del Procurador del Común no son directamente obligatorias, pero las administraciones públicas y sus empleados tienen la obligación de colaborar con él y de responder a sus peticiones. Aunque no tienen fuerza vinculante como una sentencia judicial, estas resoluciones tienen un fuerte carácter de recomendación y son respetadas y tenidas en cuenta por las autoridades, ya que la ley les exige colaboración.

Finalmente, la resolución advierte de que profesionalizar el servicio no solo responde a un mandato legal, sino también al principio de igualdad entre todos los ciudadanos, que deben recibir los mismos servicios públicos esenciales, independientemente de si viven en la capital o en los pueblos más pequeños.