El PSOE critica el «mercadeo» del PP y Cs en el reparto de cargos y liberaciones de diputados, que cobrarán entre 46.000 y 85.000 euros anuales
La dedicación exclusiva del presidente César Rico se suma a la del vicepresidente primero Lorenzo Rodríguez | David Jurado, portavoz liberado, afirma que PP y Cs no han respetado la proporcionalidad en sus decisiones de gobierno
Viernes, 12 julio 2019

De «mercadeo» ha calificado, en varias ocasiones, David Jurado los acuerdos del Partido Popular y Ciudadanos para la designación de cargos, el reparto de comisiones y responsabilidades de gobierno y las retribuciones a los diputados con dedicación exclusiva. El portavoz socialista no comparte algunas de las decisiones tomadas y denuncia que no se ha respetado la proporcionalidad del pleno, en el que el PSOE es la fuerza mayoritaria aunque no sea equipo de Gobierno.

Una de las cuestiones más polémicas ha sido la designación de Lorenzo Rodríguez (Cs) como vicepresidente primero de un gobierno en coalición, que contará con otros dos vicepresidente, del Partido Popular, en las figuras de Borja Suárez y Ángel Guerra. Rodríguez tendrá dedicación exclusiva, con una retribución anual de 63.300 euros, y se conformará un gabinete de Presdiencia-Vicepresidencia, mixto, con tres eventuales a mayores de los que corresponden por grupo político.

Jurado ha recordado que, así como comparte y defiende la dedicación exclusiva del presidente (que percibirá 84.900 euros) por «respeto a la Institución Provincial», no comparte lo que considera «un mercadeo» de cargos, en el que el PP «le ha dado todo lo que ha pedido» a Cs, «plegándose a sus intereses», para conservar el gobierno provincial. Y tomando decisiones que no respetan la proporcionalidad.

Rodríguez se ha sentado junto a Rico y Suárez, en su papel de vicerpesidente de la Diputación / Andrea Ibáñez Tres áreas de gobierno y once comisiones informativas Conforme al acuerdo alcanzado entre PP y Cs, la formación naranja presidirá tres de las once comisiones informativas de la Diputación de Burgos, en una organización provincial basada en tres grandes áreas de Gobierno: Régimen Interior, Desarrollo Social y Cultural y Atención a Municipios. Cs presidirá Personal de la mano de Lorenzo Rodríguez, con Ángel Carretón (PP) de vicepresidente; mientras que Laura Puente liderará Contratación y Junta de Compras con Ángel Guerra (PP) de vicepresidente. Y Eduardo Munguía presidirá Planes Provinciales, siendo el vicepresidente el 'popular' José Antonio de los Mozos. Por parte del PP, Ángel Guerra presidirá Hacienda, con Eduardo Munguía (Cs) de vicepresidente; Raquel Contreras, Educación y Cultura, con Laura Puente (Cs) de vicepresidenta; José Antonio de los Mozos, Vías y Obras y Agricultura y Ganadería, con Munguía de presidente. Además, Inmaculada Sierra presidirá, Acción Social; Jesús Sendino, Cooperación y Desarrollo; Ramiro Ibáñez, Urbanismo y Asesoramiento Jurídico a Municipios y la comisión de Medio Ambiente y Protección Civil; Arturo Pascual Atención a Municipios. Todos ellos del PP, con Vicepresidencias también 'populares'. Las comisiones informativas se reunirán una vez al meses, durante la segunda y la tercera semana, pues el primer viernes de mes se celebrará pleno municipal. Eso sí, las comisiones de Contratación, Sajuma y Hacienda se reunirán dos veces, repitiendo al finalizar el mes, dada la carga de trabajo que acumulan.

Y es que con la liberación de Rodríguez, Ciudadanos va a disfrutar de dos diputados con dedicación exclusiva cuando solo tiene tres representantes en la Institución Provincial. Son la mitad de liberados de los que podrá disfrutar el PSOE, pese a que son el grupo mayoritario y cuentan con 11 diputados. Mientras, el PP tendrá tres y a Vox le correspondería medio, pero no va a hacer uso del mismo.

«No se mantiene la proporcionalidad en el reparto de dedicaciones exclusivas», ha insistido Jurado, y además la del vicepresidente primero lleva «tarifa especial», con esos 63.300 euros. Borja Suárez, como vicepresidente segundo liberado, recibirá 52.000 euros, más 3.000 por su responsabilidad de portavoz del PP, mientras que David Jurado cobrará, también como liberado, 43.000 más los 3.000 de portavoz.

Las dedicaciones exclusivas se completan con una media liberación a favor del socialista Alejandro Jiménez, de 21.500 euros. La existencia de un Plan Económico y Financiero impide a la Diputación conceder más dedicaciones exclusivas de las que se disfrutaban en el anterior mandato (cuatro y media), pero sí se ha diseñado cómo quedaría el reparto para cuando se liberen de la restricción: 4 para PSOE, 3 para PP, 1 para Cs, medio para Vox, más las de presidente y vicepresidente primero.

Esfuerzo y dedicación

Desde el Partido Popular, Borja Suárez ha defendido el acuerdo alcanzado entre PP y Cs, que no ha contado con el apoyo del PSOE pero sí con el voto de Vox, pues se trata de un acuerdo «limpio», ha afirmado. Las responsabilidades de Gobierno son mayores que las de la oposición, ha afirmado Suárez, quien explica que la Diputación ha venido «prescindiendo» de determinados puestos pero cargando de trabajo a los diputados y sin compensación.

De este modo, Suárez ha intentado justificar el acuerdo para nombrar a Lorenzo Rodríguez como vicepresidente primero con un sueldo de 63.300 euros, muy por encima de lo que recibe cualquier liberado del equipo de Gobierno (52.000) y la conforamción de ese gabinete mixto. La Diputación es una institución «austera», ha afirmado, y nada de lo acordado se puede calificar de «mercadeo». Primero se han cerrado acuerdos programático, afirma, y de lo último que se ha hablado es de cargos, nombres y retribuciones.

Y más allá de Jurado y Suárez, ningún otro corporativo ha intervenido en el pleno, ni Lorenzo Rodríguez, que se ha sentado junto a Rico, rodeado de los populares José Antonio de los Mozos, Borja Suárez y Ángel Guerra. Ni Eduardo Munguía, portavoz de Cs en la Diputación, o el diputado de Vox, Nicasio Gómez.

Dietas

Las retribuciones pactadas se complenta con las dietas por asistencias a plenos, comisiones y reuniones provinciales. Así, cada diputado percibirá 275 euros por asistencia al pleno y 200 euros por asistencia a las comisiones, con un máximo de 12 asistencias al mes. Presidentes y vicepresidentes reciben un sumplemento de 75 y 50 euros, respectivamente.

Los miembros del equipo de Gobierno recibirán también 220 euros por asistencia a la Junta de Gobierno (dos mensuales) y los portavoces, 250 euros por las reuniones de junta de portavoces. Todo ello, en los casos en los que los diputados no tengan reconocida alguna dedicación exclusiva o parcial.