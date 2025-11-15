La docena de huevos, hasta 70 céntimos más cara en lo que va de año en Burgos por la gripe aviar La presencia de la gripe aviar y la bajada de productividad podrían dar lugar a más subidas de cara a la Navidad, alertan los vendedores y distribuidores

Adrián Miguel Ruiz Burgos Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:21

La gripe aviar ha sido un tema recurrente durante esta pasada semana. Ante la crecida de los focos en España y en Europa durante los últimos meses, el Gobierno anunció el pasado jueves 13 de noviembre a través del Boletín Oficial del Estado confinar a todas las aves de corral que se criaran al aire libre en todo el país.

En Burgos, por el momento, no se han notificado focos de esta enfermedad en ninguna de sus granjas. Sin embargo, de los 14 que hay repartidos por España, 7 de ellos se encuentran en la vecina Valladolid. Por eso, diferentes puntos de la provincia se pusieron en alerta desde el lunes 10 ante la probabilidad de contagio.

A todas estas localidades habría que sumarle el entorno del embalse del Ebro. Sin embargo, desde la publicación del BOE del pasado jueves, todas las aves de corral que se crían al aire libre en España deben permanecer en confinamiento. Si se detectara un brote, podría conllevar el sacrificio de las aves.

El crecimiento del precio de los huevos en Burgos

Según los datos publicados el viernes 14 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística, los huevos son el producto cuyo precio ha experimentado un mayor aumento en el último año, escalando hasta en un 22%. También se ha producido una subida en el último mes de un 5%. Traducido a cifras y a locales de Burgos, cada docena se llega a vender hasta 70 céntimos más cara.

Este aumento viene provocado por la falta de producto, situación que podría llegar a agravarse si la gripe aviar continúa expandiéndose. Desde la huevería María del Carmen, situada en el Mercado Norte de Burgos, admiten que faltan huevos de algunos tipos, especialmente de los de gallina blanca. Su producto, confirma, ha sido subiendo a lo largo del año progresivamente hasta alcanzar una diferencia próxima a los 50 céntimos por cada doce unidades.

Una situación que también influye a la Pollería Barrios, situada en el mismo mercado. Tal y como señala su encargada, hace tres semanas subieron el precio entre 50 y 70 céntimos de golpe por indicaciones de la granja que los suministra. Ambos puestos coinciden en que, si se pierden gallinas por culpa de la gripe, los precios podrían llegar a ascender aún más durante los próximos meses, aunque esto dependerá de lo que ordenen desde sus proveedores. Por otra parte, no creen que en un futuro cercano pueda haber problemas de suministro en líneas generales.

Riesgo de contagio por gripe aviar bajo para los consumidores

Una mujer preguntaba al comprar en la huevería María del Campo si la enfermedad podría suponer un problema para su salud. Desde Sanidad, y desde el punto de venta, indican que el riesgo de infección es bajo para la población general, siendo medio-bajo para personas que tengan exposición a las aves. La única manera de contagiarse es por contacto directo con los animales contagiados o a través de superficies contaminadas.

1.207.560 Aves ponedoras en la provincia de Burgos. La Junta de Castilla y León señaló que en 2024 había registradas 1.207.560 aves ponedoras en la provincia.

Emilio García Muro, director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, afirmó que habrá actualizaciones semanales y, según la evolución, se irán desescalando las medidas. También ha instado a la calma a la población, confirmando que «no es una situación catastrófica».

Se trata de la segunda vez en los últimos cinco años que España atraviesa un episodio similar. En 2022, se produjeron 36 focos alrededor del país. Se dieron 2 casos en humanos, que posteriormente se confirmó que no fueron positivos reales; tan solo personas que entraron en contacto con material genético del virus que se encontraba en el ambiente.

Las granjas de Burgos, preparadas para hacer frente a la gripe

Las 1.207.560 aves ponedoras que residen alrededor de la provincia en las granjas avícolas, explotaciones ecológicas, de aves de corral de producción de autoconsumo o las destinadas para su venta directa al consumidor deben confinar a sus animales tal y como indica el BOE. Esta normativa ya existía en las zonas de riesgo y vigilancia desde el lunes 10, pero se extendió al resto de criaderos el jueves 13.

Por otro lado, está prohibida la cría de patos y gansos con aves de corral, además de dar agua a estas que proceda de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres, a menos que sea tratada para inactivar el virus. Los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral quedarán protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres.

Según los testimonios de ambos puntos de venta, las granjas que los suministran ya están aplicando estas medidas. «Se ha extremado especialmente la vigilancia para evitar problemas», afirmaban desde Pollerías Barrios.