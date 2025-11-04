Los dos hermanos con raíces de Burgos que están entre los 100 españoles más ricos Se trata de Francisco y Juan María Riberas Mera, accionistas del Grupo Gestamp. Son los únicos lazos de Burgos con este listado de donde salió en 2023 la familia Antolín

A la izquierda, Francisco Riberas Mera, a la derecha, su hermano, Juan María Riberas Mera, en dos fotografías de archivo.

Aythami Pérez Miguel Burgos Martes, 4 de noviembre 2025, 13:58 Comenta Compartir

Con la llegada de noviembre llega la lista Forbes de los 100 españoles más ricos del año. Una cita referente. Se trata de un análisis del estado de la riqueza del país, desglosado por familias, regiones o tramos de edad. Un estudio basado en el valor de mercado de las empresas y sociedades patrimoniales, cash, inversiones e inmuebles. Un listado en el que la provincia de Burgos y sus familias o empresas tienen poco peso.

De hecho, solo aparecen dos hermanos en esta lista de 100 nombres con vínculo con la provincia de Burgos. Son los hermanos Francisco Riberas Mera y Juan María Riberas Mera, accionistas del grupo Gestamp, quienes también han aparecido este 2025 en la Lista Forbes de multimillonarios del mundo.

De Gonvarri a Gestamp

Los hermanos Riberas Mera son hijos del también empresario Francisco Riberas Pampliega, nacido en el pueblo de Burgos de Rabé de las Calzadas en 1932. Fue él, Francisco Riberas Pampliega, quien fundó en 1958 Gonvarri. Esta compañía líder en la transformación del acero plano y aluminio fabrica diversos productos en siete líneas de negocio. En Burgos, una de sus factorías se encuentra en el Polígono Industrial Burgos Este.

Por su parte, Gestamp, grupo del que son accionistas mayoritarios los hermanos Riberas Mera, diseña, desarrolla y fabrica componentes metálicos de automoción, como carrocerías y chasis, para fabricantes de automóviles de todo el mundo. Los hermanos controlan la mayor parte de la empresa a través de la oficina de gestión de patrimonio Acek Desarrollo y Gestión Industrial S.L., el holding que agrupa los negocios de la familia Riberas. Gestamp surgió en 1997 como una escisión de Gonvarri, la empresa fundada por su padre.

Francisco Riberas Mera

Francisco Riberas Mera ocupa el puesto 30 en esta lista de 100 con un patrimonio de 1.450 millones de euros. Cae un puesto, pues en el 2024 ocupaba el 29, pero, aún así, ha visto aumentar su patrimonio en 150 millones.

1.450 Millones de euros Este es el patrimonio que la Lista Forbes adjudica a este hombre con raíces burgalesas.

Él es el presidente ejecutivo de Gestamp, la multinacional vasca de componentes metálicos para automoción. Un grupo con ingresos de 12.000 millones de euros en 2024, un margen EBITDA del 11% e inversión estratégica en diversificación geográfica e innovación. «Su visión pone foco en la eficiencia operativa, la reducción de deuda y la transición progresiva hacia componentes para vehículos eléctricos, donde el grupo representa cerca del 20% del total», según se señala en el informe de Forbes.

Juan María Riberas Mera

Su hermano, Juan María Riberas Mera, también cae en la lista, dos puestos, del 30 al 32 de este año. Su patrimonio está también en 1.450 millones de euros y, al igual que su hermano, ha aumentado, pese a caer en el listado, en 150 millones. Juan María Riberas Mera tiene un rol menos público, pero central en la estructura inversora que controla Gestamp.

150 Millones de euros Es lo que ha aumentado el patrimonio de Francisco y Juan María Riberas Mera en el último año.

Durante los años 2024 y 2025, ha impulsado alianzas estratégicas como la entrada del Banco Santander en filiales de Gestamp mediante una inversión de 245,5 millones de euros, según recoge el informe de Forbes. «Un movimiento que refuerza la capacidad financiera del grupo en un entorno de fuerte transformación para la automoción», apunta Forbes.

A la cabeza del ranking

Amancio Ortega con un patrimonio de 109.900 millones de euros sigue liderando la Lista Forbes, aunque ha perdido 10.300 millones desde la última edición del ranking. Es de sobra conocido como el empresario más rico de España, el accionista mayoritario de Inditex, empresa que él mismo fundó y que cotiza en el Ibex35 desde el año 2002.

El segundo lugar lo ocupa su hija, Sandra Ortega, otra de las accionistas más importantes de Inditex con un patrimonio de 10.000 millones tras haber perdido 400 millones en este último año. Es la mujer más rica de España, hija de Rosalía Mera, la primera mujer de Amancio Ortega fallecida en 2018.

En tercer lugar, está Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial. Repite otro año más como la tercera persona más rica de España. Rafael del Pino ha visto crecer su patrimonio del 2024 al 2025 en 900 millones pasando a la cifra de 8.000 millones de euros.

Los Antolín, fuera de los 100 más ricos, pero entre los que más patrimonio tienen de Castilla y León

La familia Antolín vuelve a quedarse fuera de la Lista Forbes de los 100 españoles más ricos. Sí estaban presentes cinco miembros en la edición de 2022, pero salieron en 2023 y no han regresado. En 2024 sí estaban entre las diez mayores fortunas de Castilla y León. Ana y Ernesto Antolín Arribas ocupaban el sexto puesto y en el séptimo estaban Helena, Emma y José Antolín Granet, en ambos casos, con un patrimonio de 175 millones de euros.

Actualmente, el puesto número 100 a nivel nacional, ocupado por Mar y Miguel Ángel García-Baquero, tiene un patrimonio de 450 millones de euros, tras haber crecido en el último año en 50 millones.

Según el listado de Forbes, las 100 mayores fortunas de España suman 258.870 millones de euros, un 7% más que en 2024. Además, más de la mitad de la fortuna acumulada por estos 100 nombres recae sobre 28 octogenarios con una edad media de 84,5 años.

Temas

Dinero

Forbes

Patrimonio