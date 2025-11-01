BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una ambulancia durante una actuación. BC

Dos jóvenes heridos y trasladados al hospital tras volcar su coche en un pueblo de Burgos

El accidente ocurrió en la N-120 en el kilómetro 120, a la altura de Villalbilla de Burgos, y obligó a movilizar a Tráfico y a los servicios de emergencia sanitaria

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:28

Dos jóvenes, de 21 y 25 años, han resultado heridos y han tenido que ser trasladados al hospital tras un accidente ocurrido en un pueblo de Burgos.

Los dos hombres han resultado heridos tras la salida de vía y posterior vuelco de su turismo en el kilómetro 120 de la N-120, en Villalbilla de Burgos, en la madrugada del viernes 31 de octubre al sábado 1 de noviembre.

En un principio se hablaba de un solo herido

El Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso a las 5.16 horas. Se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a una ambulancia de soporte vital básico de Sacyl. Primero se informaba de una persona herida.

Finalmente, en el lugar de los hechos, los profesionales sanitarios han atendido a dos jóvenes, que han sido trasladados posteriormente al Hospital Universitario de Burgos.

La Guardia Civil de Tráfico se hizo cargo de la regulación de la circulación y de la investigación de las causas del accidente.

