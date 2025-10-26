Dos personas atrapadas y heridas al salirse con su coche en una carretera de Burgos El accidente ha ocurrido a la altura del pueblo de Ibeas de Juarros y han sido movilizados los Bomberos de Burgos para excarcelar a los dos atrapados, de unos 70 años

Aythami Pérez Miguel Burgos Domingo, 26 de octubre 2025, 20:30 Comenta Compartir

Dos personas de unos 70 años han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido en la tarde del domingo 26 de octubre a la altura de Ibeas de Juarros, pueblo de la provincia de Burgos. La Sala de Operaciones del 1-1-2 de Castilla y León ha recibido a las 19:19 horas un aviso por un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 14 de la carretera BU-V-8002, a la altura del municipio burgalés de Ibeas.

Según ha informado el 1-1-2, uno de los alertantes indicó que un vehículo había salido de la vía y que dos personas permanecían en el interior del coche atrapadas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, Bomberos de Burgos y Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha enviado recursos para atender a dos personas de unos 70 años que se encontraban atrapadas en el interior del turismo.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de los heridos ni las causas del accidente.