Douglas, cerrado por huelga

Este jueves y viernes las perfumerías Douglas de la provincia de Burgos han convocado huelga para hacer visible la precariedad de sus condiciones laborales

ANDREA IBÁÑEZ

Burgos

Jueves, 12 septiembre 2019, 14:46

Las perfumerías Douglas de toda la provincia burgalesa permanecerán cerradas por huelga este jueves y, en principio, también este viernes. Esta misma situación se dará en las tiendas de Aranda de Duero y Miranda de Ebro. En total, las tiendas de la provincia cerradas son seis y se han movilizado 40 personas para hacer visible la precariedad de su situación laboral. Huelga y movilizaciones que han vivido sus réplicas en otras ciudades como Zaragoza, Madrid o Segovia, entre otras.

Carmen Ramírez, la delegada sindical, ha explicado que es «imposible conciliar el horario laboral con la vida familiar, ya que en algunos casos que tenemos tres y cuatro turnos diferentes por semana». Además, siguiendo esta misma línea desde la empresa «se quiere imponer abrir la mayoría de los domingos». Hecho que no entienden los trabajadores «no tiene sentido abrir todos los domingos una perfumería cuando estamos abiertos de lunes a sábado de 10:00 a 21:00 horas y hay contratos en los que no se contemplan los domingos», ha continuado.

Además de estas peticiones, también han querido denunciar que ahora «se nos quiere bajar el sueldo y se nos compensan las horas extras con días libres entre semana», ha señalado.

Estas peticiones ya han llegado hasta la propia empresa, de hecho, se lleva dos meses intentando negociar el convenio colectivo. «No hay forma, la empresa no cede ni un ápice, si hubiesen cedido en algo hubiéramos podido llegar a un acuerdo, pero no hay forma, no razonan».

Esta misma tarde se vivirá una nueva jornada de negociación para llegar a un entendimiento. En caso de ponerse de acuerdo se desconvocará la huelga de este viernes, pero si no es así «se mantendrá la huelga y se convocarán nuevas fechas más adelante», ha sentenciado Ramírez.

