BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, en el centro, estuvo presente en el ejercicio. BC

Ejercicio de emergencia nuclear en Burgos despliega controles en torno a Santa María de Garoña

Participaron efectivos de la Guardia Civil y la Ertzaintza, apoyados por técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:06

Comenta

Efectivos de la Guardia Civil y la Ertzaintza, apoyados por técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear y coordinados desde la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, han participado este miércoles, 22 de octubre, en un ejercicio de activación de los controles de acceso del Plan de Emergencia Nuclear Exterior de Burgos (PENBU). El simulacro, que contó con el apoyo logístico de Cruz Roja Miranda, se desarrolló en tres puntos estratégicos de la red viaria entre las 10.30 y las 12.30 horas.

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, presente en el ejercicio como director del PENBU, destacó la importancia de este tipo de acciones: «Sirven para comprobar la eficacia del plan de emergencias y garantizar la mejor formación para los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que son los ojos y los brazos en el territorio».

El ejercicio culmina un curso formativo impartido por la Unidad de Protección Civil en el que participaron 33 efectivos policiales. El objetivo de los simulacros es mantener la efectividad del plan mediante la puesta en práctica de procedimientos de control de contaminación, aviso a la población y coordinación de la vigilancia radiológica y seguridad ciudadana.

Durante la mañana se llevaron a cabo controles informativos a los conductores de vehículos que transitaban por las carreteras de acceso al Valle de Tobalina, en un radio de unos 10 kilómetros alrededor de Santa María de Garoña. Se detectaron 103 vehículos en los controles de entrada y 116 en los de salida, incluyendo un autobús con 40 escolares. Cruz Roja Burgos participó desplegando una carpa y un vehículo Punto Móvil de Actividad en Quintana María, aportando medios materiales y personal.

El ejercicio concluyó con una reunión de evaluación en el Ayuntamiento del Valle de Tobalina. El Plan de Emergencia Nuclear Exterior de Santa María de Garoña (PENBU) está regulado por el Acuerdo del Consejo de Ministros del 16 de octubre de 2009 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 10 de noviembre de ese mismo año, y contempla los objetivos y puntos en los que se deben desplegar los controles de acceso en caso de emergencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una emblemática tienda de Burgos cierra tras más de 15 años en el centro de la ciudad
  2. 2 Vuelven los ataques a WhatsApp en Burgos: así operan los estafadores
  3. 3 Tres heridos en un aparatoso accidente de tráfico en Burgos
  4. 4 Más de 30 actividades para celebrar en Burgos el primer Festival de la Morcilla
  5. 5 Identificadas dos mujeres tras descubrir el pin de una tarjeta, robarla y gastar 1.100 euros en Burgos
  6. 6 Burgos concentra un tercio de los gigantes empresariales de Castilla y León
  7. 7 700.000 euros para consolidar la muralla de Burgos en el entorno de Los Cubos
  8. 8 La desconexión continúa: un pueblo de Burgos vuelve a estar incomunicado desde hace una semana
  9. 9 Burgos, una provincia cada vez más envejecida: hasta 46 municipios no tienen vecinos menores de edad
  10. 10 Burgos desvela las fechas de la votación popular para decidir dónde celebrar el Curpillos: La Quinta o El Parral

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Ejercicio de emergencia nuclear en Burgos despliega controles en torno a Santa María de Garoña

Ejercicio de emergencia nuclear en Burgos despliega controles en torno a Santa María de Garoña