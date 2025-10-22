Ejercicio de emergencia nuclear en Burgos despliega controles en torno a Santa María de Garoña Participaron efectivos de la Guardia Civil y la Ertzaintza, apoyados por técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:06 Comenta Compartir

Efectivos de la Guardia Civil y la Ertzaintza, apoyados por técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear y coordinados desde la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, han participado este miércoles, 22 de octubre, en un ejercicio de activación de los controles de acceso del Plan de Emergencia Nuclear Exterior de Burgos (PENBU). El simulacro, que contó con el apoyo logístico de Cruz Roja Miranda, se desarrolló en tres puntos estratégicos de la red viaria entre las 10.30 y las 12.30 horas.

El subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, presente en el ejercicio como director del PENBU, destacó la importancia de este tipo de acciones: «Sirven para comprobar la eficacia del plan de emergencias y garantizar la mejor formación para los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que son los ojos y los brazos en el territorio».

El ejercicio culmina un curso formativo impartido por la Unidad de Protección Civil en el que participaron 33 efectivos policiales. El objetivo de los simulacros es mantener la efectividad del plan mediante la puesta en práctica de procedimientos de control de contaminación, aviso a la población y coordinación de la vigilancia radiológica y seguridad ciudadana.

Ampliar

Durante la mañana se llevaron a cabo controles informativos a los conductores de vehículos que transitaban por las carreteras de acceso al Valle de Tobalina, en un radio de unos 10 kilómetros alrededor de Santa María de Garoña. Se detectaron 103 vehículos en los controles de entrada y 116 en los de salida, incluyendo un autobús con 40 escolares. Cruz Roja Burgos participó desplegando una carpa y un vehículo Punto Móvil de Actividad en Quintana María, aportando medios materiales y personal.

El ejercicio concluyó con una reunión de evaluación en el Ayuntamiento del Valle de Tobalina. El Plan de Emergencia Nuclear Exterior de Santa María de Garoña (PENBU) está regulado por el Acuerdo del Consejo de Ministros del 16 de octubre de 2009 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 10 de noviembre de ese mismo año, y contempla los objetivos y puntos en los que se deben desplegar los controles de acceso en caso de emergencia.