El fotógrafo de Ical José Vicente obtiene el VI Premio Internacional de Fotografía Deportiva Félix Ordóñez de Burgos

El fotógrafo de la Agencia Ical en Ciudad Rodrigo (Salamanca) José Vicente se ha alzado con el VI Premio Internacional de Fotografía Deportiva Félix Ordóñez en la categoría de profesionales, que convoca el Instituto Provincial para el Deporte y Juventud de la Diputación con la colaboración de la Asociación de la Prensa. El certamen homenajea al fallecido fotoperiodista burgalés e intenta fomentar y difundir los valores humanos, sociales y competitivos del deporte.

El autor, que colabora con Ical desde 2002, presentó la fotografía ganadora bajo el título 'Luz Deportiva' tomada en la Copa de Europa de Triatlón que se celebró en la capital y provincia de Huelva en marzo de 2019, recogiendo un instante de la misma en la playa de Punta Umbría. La foto responde el momento en el que el triatleta está a punto de salir del océano Atlántico.

En este sentido, el ganador recordó que su idea se centró en poder reflejar al participante en un triatlón con el esfuerzo que supone la respiración al límite dentro del agua en el mar. «Por supuesto para un nadador implica mucha más dificultad respirar entre el oleaje marítimo que en un río, un lago o una piscina. En el momento de hacer la foto pensé que tenía mucha plasticidad y que aportaba lo que yo pretendía al realizarla. Me introduje en el agua que me cubría buena parte del cuerpo y con margen para que no se dañara el equipo fotográfico », señaló.

Este año, José Vicente ha obtenido otros primeros premios relacionados con la fotografía deportiva en Málaga, la mujer y el deporte en Cádiz, en el Cross Internacional de Atapuerca (Burgos) y sobre el ámbito de la discapacidad en Cuenca. «Me gusta la fotografía en general y no pienso inicialmente en ganar nada, pero si considero que las imágenes tomadas se pueden presentar a algún concurso lo hago. La fotografía es un trabajo y también un 'hobbie' por lo que disfruto mucho con él», puntualizó. El ganador tuvo además un recuerdo especial para el profesional que da nombre al concurso, el fallecido Félix Ordoñez, del dijo que dejó un «sello profesional muy importante y especialmente dentro de la fotografía deportiva»

Resto de premiados

Junto a Vicente, en la categoría de profesionales la mención primera fue para 'Viviendo el momento', de Pablo García Sacristán, que muestra a un jugador del Atlético de Madrid en un salto de celebración de un gol dirigiéndose a la grada; la mención segunda la obtuvo 'Reflejo de un partido en América', de Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz, con una instantánea de tres jugadores de rugby con sus cascos protectores en la mano; la mención tercera se la llevó 'Cerquita', de Marcelo Rúa García, que recoge a un participante de 'bike' en una prueba en pleno salto acrobático; y, por último, el premio especial a los valores deportivos fue para 'Kilómetros, lluvia, rivalidad y amistad', de Oskar Matxín Edesa, con el saludo fraternal de dos ciclistas que se dan la mano en plena carrera.

En la categoría de aficionados el primer premio fue para la imagen titulada 'Coraje', de José Ángel Amuchastegui Esnaola, que muestra un placaje en un partido de rugby femenino; la mención primera para 'Entre luces y sombras', de Sergio Herrada Pérez, con un surfista saliendo de una ola; la mención segunda para 'Corriendo en Stokksnes', de Félix (Filiberto) Capote Martín, con un participante corriendo sobre una superficie helada con unas montaña; la mención tercera para 'Obstáculos', de Carlos de Cos Azcona, que expone el salto del foso de agua en una competición femenina; y, finalmente, el premio especial a los valores deportivos para 'La cortesía', de José Barranco Peña, que refleja a un corredor que se detiene un instante para saludar a una niña pequeña en pleno esfuerzo en una carrera atlética urbana.

Bases y premios

El tema de las fotografías del Premio Internacional de Fotografía Deportiva Félix Ordóñez centra la actividad deportiva en cualquiera de sus disciplinas, en el ámbito del deporte profesional o amateur, dentro y fuera de las fronteras y fueron tomadas directamente por los autores entre abril y mayo de 2019. Participaron fotógrafos profesionales y aficionados, a partir de 16 años de edad cumplidos a la fecha de presentación de trabajos.

En la categoría de profesionales se concede un primer premio de 800 euros; un premio especial a los valores deportivos de 500 euros y tres menciones especiales de 300 euros cada una. Además en la categoría de aficionados hay un primer premio de 600 euros, un premio especial a los valores deportivos de 400 euros y tres menciones de 200 euros.

.