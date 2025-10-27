El incendio de una vivienda en un pueblo de Burgos deja un herido con quemaduras El fuego se originó en una casa de Armentia, enclave de Treviño, el herido sufrió quemaduras en manos y cuello y fue atendido por los servicios de emergencias

Imagen de archivo de una actuación de los Bomberos de Burgos.

Aythami Pérez Miguel Burgos Lunes, 27 de octubre 2025, 11:47

Un hombre de 45 años ha resultado herido con quemaduras en las manos y el cuello tras un incendio declarado en una vivienda de la calle Fuente Vieja, en la localidad burgalesa de Armentia, en el enclave de Treviño, según ha informado la Sala de Operaciones del 1-1-2 de Castilla y León.

El aviso se recibió a las 10:27 horas de este lunes 27 de octubre, cuando Medio Ambiente comunicó al centro de emergencias 1-1-2 de Álava la existencia del fuego en la vivienda.

Desde el 1-1-2 se dio aviso a los Bomberos de Burgos, a la Guardia Civil (COS) de Burgos, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que desplazó varios recursos al lugar para atender al herido.

Por el momento se desconocen las causas que originaron el fuego. Varios de los efectivos desplazados permanecen en la zona para asegurar la vivienda y evitar más daños.