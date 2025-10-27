BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una actuación de los Bomberos de Burgos. BC

El incendio de una vivienda en un pueblo de Burgos deja un herido con quemaduras

El fuego se originó en una casa de Armentia, enclave de Treviño, el herido sufrió quemaduras en manos y cuello y fue atendido por los servicios de emergencias

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:47

Comenta

Un hombre de 45 años ha resultado herido con quemaduras en las manos y el cuello tras un incendio declarado en una vivienda de la calle Fuente Vieja, en la localidad burgalesa de Armentia, en el enclave de Treviño, según ha informado la Sala de Operaciones del 1-1-2 de Castilla y León.

El aviso se recibió a las 10:27 horas de este lunes 27 de octubre, cuando Medio Ambiente comunicó al centro de emergencias 1-1-2 de Álava la existencia del fuego en la vivienda.

Noticias relacionadas

Dos personas atrapadas y heridas al salirse con su coche en una carretera de Burgos

Dos personas atrapadas y heridas al salirse con su coche en una carretera de Burgos

Detenido en Burgos un hombre de 46 años por retener en un trastero a una joven de 25

Detenido en Burgos un hombre de 46 años por retener en un trastero a una joven de 25

Tres heridos, uno atrapado e inconsciente, tras una colisión múltiple en Burgos

Tres heridos, uno atrapado e inconsciente, tras una colisión múltiple en Burgos

Desde el 1-1-2 se dio aviso a los Bomberos de Burgos, a la Guardia Civil (COS) de Burgos, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que desplazó varios recursos al lugar para atender al herido.

Por el momento se desconocen las causas que originaron el fuego. Varios de los efectivos desplazados permanecen en la zona para asegurar la vivienda y evitar más daños.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres heridos, uno atrapado e inconsciente, tras una colisión múltiple en Burgos
  2. 2 Dos personas atrapadas y heridas al salirse con su coche en una carretera de Burgos
  3. 3 La plaza que construirá un pueblo de Burgos por 55.000 euros tras tirar unas antiguas naves
  4. 4 Los rostros conocidos que han descubierto los secretos de Atapuerca y el Museo de la Evolución de Burgos
  5. 5 Herida en un accidente de tráfico entre dos vehículos en Burgos
  6. 6 Detenido en Burgos un hombre de 46 años por retener en un trastero a una joven de 25
  7. 7 Dónde reciclar la ropa en Burgos: mapa de contenedores y opciones para el cambio de armario
  8. 8 Un pueblo de Burgos acogerá la primera planta de reciclaje de colchones con 14 empleados
  9. 9 Víctima de violencia de género de Burgos: «Le vas justificando hasta que dices: La próxima no lo cuento»
  10. 10 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 26 de octubre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El incendio de una vivienda en un pueblo de Burgos deja un herido con quemaduras

El incendio de una vivienda en un pueblo de Burgos deja un herido con quemaduras