GEOFest propone música tradicional en la iglesia de Fuente Úrbel para este puente Piripiri Folk y el Dúo Entre Dos Mares ofrecerán, a partir de las 20:00 horas de este viernes, 15 de agosto, un concierto en el que las tonadas y sonidos de antaño serán los protagonistas

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:41 Comenta Compartir

El GEOFest continúa su exitoso recorrido veraniego por las iglesias del Geoparque Las Loras. Después de que el pasado sábado la conocida como Dama de las Loras de Fuenteodra se quedara pequeña para acoger a las casi 300 personas que no quisieron perderse el estreno de Notre Dame de París -un musical dirigido por Eva Manjón y con música original de Juanjo Molina-, la cita cultural regresa este fin de semana con otra propuesta de primer nivel que tendrá lugar en la bella iglesia de Santa María La Mayor de Fuente Úrbel (Burgos). Allí, el público podrá disfrutar este viernes, 15 de agosto, de un concierto de música folk y tradicional a cargo de Piripiri Folk y el dúo Entre Dos Mares.

Así, a partir de las 20:00 horas, las tonadas y sonidos de antaño serán los protagonistas gracias a estas dos formaciones que llevan varios años poniendo en valor y divulgando la música tradicional. Piripiri Folk, por un lado, está formado por el luthier, músico y cantante palentino Alberto Redondo, y por la cantante portuguesa Ana Catarina Pires. Su proyecto musical trata de difundir el rico legado de la música tradicional ibérica a través de canciones de baile, romances, nanas y cantos de trabajo interpretados en diferentes lenguas que se acompañan de instrumentos populares como la guitarra, el adufe, el rabel, la zanfoña o el pandero cuadrado.

Ampliar Concierto del Dúo Entre dos Mares.

En cuanto al dúo Entre Dos Mares, del que forman parte José Ignacio H. Toquero y Gabriel C. H. Westpfahl, ofrecerá un repertorio de canciones tradicionales, composiciones propias y danzas de origen o carácter hispánico de diversas épocas y procedencias. También serán protagonistas las músicas de composición propia dedicadas al Camino de Santiago y el folk abierto a diversas culturas e influencias musicales.

De esta forma, el público podrá disfrutar de la actuación de ambos dúos en un marco incomparable, la iglesia de Santa María la Mayor de Fuente Úrbel, un monumento singular por el peculiar trabajo de los artistas que esculpieron sus capiteles, arcos y canecillos, pero también por su excepcional programa iconográfico que, de alguna forma, es un homenaje a lo celta y al cristianismo romano sincretizador.

La venta de entradas para esta actividad programada dentro de la programación del GEOFest ya está disponible. Los tickets se pueden adquirir de manera anticipada a través del teléfono 616 201 542 o en taquilla antes del inicio de cada función. El precio es de 12 euros para adultos y de 6 para menores.

PROGRAMACIÓN II GEOFEST

Viernes 15 de agosto. Concierto de música folk tradicional. Piripiri Folk y Dúo entre dos mares. Iglesia de Santa María la Mayor. Fuenturbel. 20:00 horas.

Sábado 16 de agosto. Tributo a la música de cine. Magical and Mystery Orchestra. Iglesia de Santa María. Mave. 20:00 horas.

Sábado 23 de agosto. Concierto. Neonymus. Iglesia de Santa María La Mayor. Escalada. 20:00 horas.

Sábado 30 de agosto. El viaje del monstruo fiero. El Brujo. Iglesia de Santa María La Mayor. Sargentes de la Lora. 20:00 horas.

Domingo 12 de octubre. Ellas mienten como mienten los boleros. Inés León. Iglesia de San Lorenzo La dama de las Loras. Fuenteodra. 12:00 horas.