El Geoparque Las Loras celebra la Semana de los Geoparques Europeos con un quincena de actividades

El Norte Martes, 20 de mayo 2025, 10:44 Comenta Compartir

El Geoparque Las Loras ha diseñado un programa con más de una quincena de actividades para celebrar la Semana de los Geoparques Europeos, un evento anual que se lleva a cabo en primavera en todos los Geoparques Mundiales de la UNESCO en Europa con el objetivo de concienciar sobre la importancia de conservar del patrimonio geológico. Esta cita, que en el territorio de Las Loras alcanza su décimo primera edición, incluye numerosas propuestas educativas, turísticas, culturales y de divulgación.

El programa arranca este viernes, 23 de mayo, a las 19:00 horas, con una charla en la Biblioteca de Aguilar de Campoo a cargo de Elisa María Sánchez, coordinadora del equipo de la Universidad de Burgos que recibió el año pasado las Ayudas Gullón a la investigación y que está analizando las estalagmitas de la palentina Cueva de los Franceses para entender mejor los cambios en el clima y en el campo magnético terrestre a lo largo del tiempo. Además, el fin de semana habrá dos salidas de campo: una el sábado por la zona de Villamartín de Villadiego sobre orquídeas y flora de interés guiada por Nicolás Gallego (de 10 a 14h) y otra el domingo por la zona de Aguilar sobre las aves de nuestros núcleos urbanos guiada por Tino García, de la empresa Dosaves (de 10 a 14h).

Arriba, orquídeas en Peña Amaya; abajo a la izquierda, Colegeo y, a su lado, investigadores de la UBU en la Cueva de los Franceses. Héctor Fuente

Entre las actividades de carácter divulgativo también destacan la presentación, el martes 27 de mayo, a las 18:00 horas, en la Biblioteca Municipal de Aguilar, del Proyecto Naturpark: una solución predictiva de la afluencia de turistas en el medio natural de Patrimonio Global, la charla online acerca del programa FAITH: UGGps: outstanding scenarios to develop strategies of inclusion within a natural area que tendrá lugar el día 28, a las 16.30 horas, y la conferencia sobre Patrimonio geológico y paisaje cultural del Geoparque que se impartirá el sábado 31, a las 12:00 horas, en colaboración con la Asociación Raíces de Escalada y las Asociaciones de Valdelateja en Escalada.

Ampliar Programa de actividades.

Ese mismo sábado 31 de mayo, a las 20:00 horas, se proyectará la película 'Teo el pelirrojo en el Espacio Patrimonio Peña Amaya' y un día después, habrá una salida por el entorno de Peña Amaya, de 10:00 a 14:00 horas. Además, el lunes 2 de junio, en el mercado semanal de Villadiego, tendrá lugar la actividad divulgativa 'Conociendo a las abejas y la situación de la apicultura en el Geoparque Las Loras', enmarcada en una de las acciones que se están desarrollando dentro de Laboratorio GAD-EX (de 10 a 14h), un proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

De nuevo en el Espacio Peña Amaya, se presentará el ya mencionado Proyecto Naturpark y, el broche a esta variada programación, lo pondrá el concierto que la Banda del Conservatorio de Burgos ofrecerá el sábado 7 de junio en la plaza de España de Aguilar de Campoo.

Actividades paralelas

Como siempre, el Geoparque Las Loras aprovecha este destacado evento para desarrollar diferentes actividades junto a colectivos más específicos. Por un lado, las niñas y los niños del territorio volverán a ser protagonistas gracias a ColeGeo, el proyecto piloto que se está llevando a cabo junto al CEIP San Miguel Arcángel de Escalada y en cuyo marco se realizará una excursión a Peña Amaya el 26 de mayo. Asimismo, tras el éxito del año pasado, el viernes 6 de junio tendrá lugar la segunda edición de los Encuentros Cretácicos. En esta ocasión, el alumnado de 3º y 4º de la ESO del Geoparque se dará cita en Montorio para realizar numerosas actividades de aprendizaje y entretenimiento.

Finalmente, cabe mencionar la salida de campo que se celebrará el 29 de mayo junto al grupo de consumo La Cesta Verde que terminará con una visita el obrador de productos sin gluten Los Argañales de Menaza, y otras dos salidas más que se realizarán los días 2 y 3 de junio con los agentes medioambientales.

Todas las actividades están abiertas al público en general, pero para algunas de ellas es necesaria la inscripción previa. Toda la información en la web, las redes sociales y el canal de Whatsapp del Geoparque Las Loras.