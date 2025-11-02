La granja de gallinas que se ampliará en un pueblo de Burgos para producir 187 millones de huevos La infraestructura situada en Santa Cruz de la Salceda alcanzará las 669.506 gallinas ponedoras

Sara Sendino Burgos Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:23

La granja de gallinas ponedoras de un pueblo de Burgos ha presentado un proyecto para ampliarse en un 63%. Sumará ejemplares para producir más huevos al año, dado que la empresa impulsora construirá dos naves donde cabrán 130.074 aves más.

Se trata de la explotación ganadera que la empresa Marcopolo Comercio SL, con sede en Aldeamayor de San Martín, Valladolid, tiene en Santa Cruz de la Salceda. La granja se ubica a 1,25 kilómetros del núcleo de este pueblo, situado en La Ribera del Duero burgalesa.

En un anuncio publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, la compañía ha pedido que se modifique la autorización ambiental de la granja para poder ampliarla y, por ello, el trámite se somete a información pública. La instalación cuenta actualmente con cuatro naves para albergar gallinas ponedoras, pero con esta obra ascenderían a seis.

Las dos nuevas naves que pretende instalar esta granja de Santa Cruz de la Salceda tendrían una superficie de 3.495,87 metros cuadrados cada una. Los nuevos espacios acogerían 260.148 gallinas ponedoras (130.074 en cada una). Por tanto, la granja de este pueblo de Burgos pasaría de acoger 409.358 gallinas a 669.506 aves (un 63% más).

Gastos y producción de la granja avícola

La explotación ganadera que se pretende ampliar en Santa Cruz de la Salceda se dedica a la cría intensiva de gallinas ponedoras. Con el incremento de aves que se prevé, se estima que la producción anual de huevos alcance los 187.461.680 al año; es decir, más de millón y medio de docenas.

En cuanto a otros recursos que consumirá la granja de este pueblo de Burgos, según los documentos facilitados por la Junta de Castilla y León se estima que las más de 600.000 gallinas consumirán unos 25.403 metros cúbicos de agua al año. Tal cantidad se extraerá de un pozo situado en la propiedad ganadera.

Respecto al pienso que consumirán las gallinas, se establecerá en 26.363 toneladas al año. En cuanto a electricidad, el consumo se ha cifrado en 532.446 kilovatios por hora al año. Respecto al estiércol, la granja de Santa Cruz de la Salceda produciría 5.718 metros cúbicos anuales.

La ampliación de la granja avícola, sometida a información pública

La ampliación de la explotación avícola de Santa Cruz de la Salceda está promovida por Marcopolo Comercio SL, una empresa con sede en Aldeamayor de San Martín, Valladolid. Respecto a este trámite, sometido a información pública, se pueden presentar alegaciones en la Consejería de Medio Ambiente hasta el jueves 11 de diciembre.

Por otro lado, actualmente esta granja cuenta con una «modificación no sustancial en tramitación» mediante la que se pretende construir «una nave de almacenamiento de gallinaza, una nave de servicios generales y una balsa de evaporación».