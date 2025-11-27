La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado tras un registro en el convento No hantrascendido las razones por las cuales la Benemérita ha procedido a la detención de ex religiosa, confirmada por el hermano y abogado de la mujer, Enrique García de Viedma

Julio César Rico Burgos Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:29 Comenta Compartir

La que fuera abadesa de Belorado bajo el nombre de Sor Isabel de la Trinidad, o Laura García de Viedma en la vida ordinaria, ha sido detenida por la Guardia Civil de Burgos en el marco de un registro efectuado en el convento beliforano. El propio hermano y abogado de la mujer, Enrique García de Viedma, confirmaba a este periódico la detención de la exabadesa.

En un comunicado lanzado por las religiosas a través de un vídeo de Instagram de su cuenta 'Te hago luz' se expresaba que «la Guardia Civil» estaba «efectuando un registro en el monasterio de Belorado, ordenado por el juzgado de Briviesca, dentro de un procedimiento judicial del que «desconocen» tod. Apunta a que carecen, por ahora, de información precisa sobre los motivos o el alcance de dicha actuación que aún no ha concluido.

La portavoz ha aludid a que nadie les ha hecho saber que se iba a producir. Ha sido una sorpresa. La comunidad, ha recordado la religiosa, ha procurado siempre cumplir las leyes y acatar la resoluciones judiciales y administrativas colaborando lealmente con la autoridad cuando han sido requeridos para ello.

También ha apuntado a que no han cometido ningún delito y no tienen nada que ocultar. Por eso no entienden cómo se ha llegado a esta situación «sin antes haber trabado» contacto con ellas y buscar una solución «menos aflictiva».

En actualización Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.