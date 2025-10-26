Herida en un accidente de tráfico entre dos vehículos en Burgos Uno de los coches quedó medio volcado y los ocupantes del otro pudieron salir por sus propios medios

Natalia Sáez Ursúa Burgos Domingo, 26 de octubre 2025, 20:18 Comenta Compartir

Una mujer ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido este domingo en el kilómetro 49 de la carretera N-627, a la altura de Basconcillos del Tozo. El siniestro se produjo alrededor de las 18:55 horas, según informa el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

La llamada alertaba de un accidente en el que se habían visto implicados dos vehículos, ambos fuera de la vía, uno de ellos parcialmente volcado. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Emergencias Sanitarias – Sacyl.

Los ocupantes de uno de los coches lograron salir por sus propios medios, mientras que en el otro se encontraba una mujer de unos 40 años a la que se le habían activado los airbags.