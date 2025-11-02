BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de un accidente de tráfico. Bc

Herido en la cabeza un menor en un segundo accidente múltiple ocurrido en la AP-1 de Burgos

En apenas seis minutos se han notificado dos accidentes en la AP-1 separados por 20 kilómetros de distancia. Un menor de 11 años ha resultado herido a la altura de Quintanapalla

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:09

Seis minutos de diferencia y 20 kilómetros de distancia. Tarde de domingo negra para la AP-1 en la provincia de Burgos. Un niño de 11 años ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 16 de la autovía, a la altura de Quintanapalla.

El Centro de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibía aviso a las 18.47 horas de este accidente de tráfico donde se han visto implicados cuatro turismos. El suceso ocurría apenas seis minutos después de otra colisión entre varios coches que ha dejado cuatro heridos en la misma vía y a 20 kilómetros de distancia, en el 36, a la entrada a Briviesca.

En este caso, se ha dado aviso de un accidente, sentido Vitoria, donde se han visto implicados cuatro turismos. En principio, no había personas heridas. Pero al llegar al lugar, la Guardia Civil de Tráfico ha solicitado asistencia sanitaria para atender a un menor de 11 años con dolor de cabeza.

Se ha pasado el aviso a emergencias sanitarias de Sacyl para que atendieran al joven herido.

El accidente ha dejado varios kilómetros de circulación irregular en la zona debido a los obstáculos que había en la carretera.

