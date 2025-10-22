Herido un conductor tras salirse de la vía y acabar en una tierra de cultivo en Burgos El suceso ha ocurrido este miércoles por la tarde entre Cerezo del Río Tirón y Fresno del Río Tirón

Un hombre ha resultado herido este miércoles a última hora de la tarde tras sufrir un accidente en la provincia de Burgos. El suceso ha ocurrido a las 20:05 horas en la BU-P-7101, entre Cerezo del Río Tirón y Fresno del Río Tirón.

El 112 recibía una llamada alertando de que un turismo se había salido de la vía y había terminado en una tierra de cultivo. Solicitaba asistencia sanitaria para el conductor, un varón de 30 años.

Emergencias daba aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Sacyl, que enviaba una ambulancia hasta el lugar.

