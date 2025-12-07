BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Ambulancia de Sacyl. BC

Herido un hombre en el accidente entre dos turismos en Burgos

El suceso se producía en la travesía de Sotopalacios al colisionar dos coches y se solicitaba la asistencia de bomberos por un posible atrapado

Burgos

Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:24

Un hombre ha resultado herido este sábado por la noche en un accidente entre dos turismos en la provincia de Burgos. El suceso se producía a las 22:21 horas, cuando el 112 recibía varias llamadas alertando de una colisión entre dos coches en la N-627, en la travesía de Sotopalacios, en el término municipal de Merindad de río Ubierna.

Los alertantes solicitaban asistencia, al menos, para una persona que había resultado herida en uno de los turismos.

El 112 daba aviso de este accidente a la Guardia Civil (Tráfico) de Burgos y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que enviaban una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria del centro de salud Burgos Rural.

Posteriormente, indicaba la Guardia Civil que la persona herida se hallaba atrapada en el vehículo, circunstancia de la que se informa entonces a los Bomberos de Burgos.

En el lugar, los organismos de emergencias atendían finalmente a una única persona herida, un varón de 44 años, a quien trasladaba la ambulancia de Emergencias Sanitarias, junto con el personal de Atención Primaria, al hospital de Burgos.

