Herido un motorista de 70 años al salirse en una carretera provincial de Burgos El hombre se ha caído de su vehículo, pero estaba consciente y se ha avisado a emergencias sanitarias

Aythami Pérez Miguel Burgos Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:33

Un hombre de unos 70 años ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Burgos. El varón circulaba con su moto por la carretera BU-820 de la provincia de Burgos, en la zona de la Sierra de la Demanda.

Ha sido en el punto kilométrico 44 de esta vía donde se ha salido de la vía con su moto, a la altura del ueblo de Riocavado de la Sierra. Debido a esta salida de vía ha resultado herido. El motorista tiene 70 años y se encontraba consciente.

El aviso al Centro de Emergencias 1-1-2 ha entrado a las 10.29 horas y se ha avisado a Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias de Sacyl.