BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia. BC

Herido un motorista de 70 años al salirse en una carretera provincial de Burgos

El hombre se ha caído de su vehículo, pero estaba consciente y se ha avisado a emergencias sanitarias

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:33

Comenta

Un hombre de unos 70 años ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Burgos. El varón circulaba con su moto por la carretera BU-820 de la provincia de Burgos, en la zona de la Sierra de la Demanda.

Ha sido en el punto kilométrico 44 de esta vía donde se ha salido de la vía con su moto, a la altura del ueblo de Riocavado de la Sierra. Debido a esta salida de vía ha resultado herido. El motorista tiene 70 años y se encontraba consciente.

Noticias relacionadas

Dos jóvenes heridos y trasladados al hospital tras volcar su coche en un pueblo de Burgos

Dos jóvenes heridos y trasladados al hospital tras volcar su coche en un pueblo de Burgos

Un incendio devora una vivienda en Miranda de Ebro en la noche de Halloween

Un incendio devora una vivienda en Miranda de Ebro en la noche de Halloween

Herido un varón tras volcar su vehículo en Burgos

Herido un varón tras volcar su vehículo en Burgos

El aviso al Centro de Emergencias 1-1-2 ha entrado a las 10.29 horas y se ha avisado a Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias de Sacyl.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos jóvenes heridos y trasladados al hospital tras volcar su coche en un pueblo de Burgos
  2. 2 Herido un varón tras volcar su vehículo en Burgos
  3. 3 Un incendio devora una vivienda en Miranda de Ebro en la noche de Halloween
  4. 4 Los mapas de las zonas inundables de Burgos: más de 28.000 personas viven en lugares de riesgo
  5. 5 Del centro de la ciudad al camposanto extramuros: la historia del actual cementerio de Burgos
  6. 6 Los forenses de Burgos investigan cada vez más muertes por caídas accidentales
  7. 7 Detenido en Burgos en una gran operación nacional contra el tráfico de medicamentos para elaborar drogas
  8. 8 Burgos contará con un operativo especial de vigilancia y control de bicicletas y patinetes eléctricos
  9. 9 Dos detenidos tras robar monedas de plata por valor de 6.000 euros en Burgos
  10. 10 Historia de una obsesión: veneno, ácido y una escopeta para asesinar a su expareja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Herido un motorista de 70 años al salirse en una carretera provincial de Burgos

Herido un motorista de 70 años al salirse en una carretera provincial de Burgos