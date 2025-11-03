La historia de la atleta burgalesa Laia Cariñanos inspira el vídeo del Cross de Atapuerca El vídeo muestra el papel de esta prueba en el crecimiento deportivo de generaciones de corredores

El Instituto Provincial para el Deporte y Juventud (IDJ) de la Diputación de Burgos ha presentado el vídeo promocional del Cross Internacional de Atapuerca, una pieza audiovisual concebida para dar visibilidad a los valores que rodean esta emblemática prueba que alcanza en 2025 su vigésimo primera edición.

En esta ocasión, el vídeo tiene como protagonista a Laia Cariñanos, joven atleta del Valle de Mena, natural de la localidad de Anzo, y reciente campeona de España Sub-18 en la prueba de 1.500 metros. Laia representa la esencia del atletismo rural burgalés: comenzó a competir en el Cross de Atapuerca siendo una niña, y con apenas 17 años forma ya parte de la élite nacional en su categoría. Su testimonio refleja el recorrido de tantos jóvenes deportistas de la provincia que han crecido en paralelo al propio desarrollo del Cross.

Bajo un formato evocador y emotivo, el vídeo es también un reconocimiento a los clubes y escuelas de atletismo de los pueblos de españa, cuya labor constante mantiene viva la llama del deporte en el medio rural. A través del ejemplo de Laia, el spot transmite el mensaje de que el talento y el esfuerzo no entienden de tamaño ni ubicación, y que el deporte es una herramienta de desarrollo personal y colectivo en todo el territorio.

Además, el vídeo pone en valor el carácter singular del Cross de Atapuerca, una competición en la que conviven atletas populares, escolares y figuras internacionales del atletismo, compartiendo recorrido, esfuerzo y pasión. Esta convivencia entre base y élite convierte al evento en una experiencia deportiva única, accesible y transformadora.

La edición de 2025 cobra especial relevancia al albergar el LX Campeonato de España de Campo a Través por Clubes y servir como prueba clasificatoria para el Campeonato del Mundo, reafirmando la proyección internacional del Cross de Atapuerca y su papel como uno de los eventos de referencia en el circuito de campo a través.

El vídeo concluye con una frase que resume el espíritu de toda una generación de atletas que han crecido con este evento: «.Gracias, Atapuerca. Gracias por enseñarme a volar».