Investigan el robo de la única campana de la iglesia en un pueblo de Burgos Los vecinos de Quintana del Pino han amanecido sin la única campana que quedaba en el templo. Aseguran que es el tercer saqueo que sufre

Las campanas no pueden tañir en Quintana del Pino. Desde 2016, su iglesia de San Sebastián se quedaba sólo con una de ellas después de un robo. Ahora, nueve años más tarde, la otra campana también ha desaparecido y se investiga el suceso.

La sustracción de esta segunda campana, según los vecinos, ocurría el 28 de octubre de 2025. Señalan que, «con nocturnidad», alguna persona se acercó al templo, ubicado en las afueras del pueblo de Burgos, a los pies de la carretera N-627 que lleva hasta Aguilar de Campoo.

Una vez en el lugar, y «con un camión grúa o una manitou», según las pesquisas de los vecinos, los ladrones robaron la única campana que quedaba sobre la espadaña de esta iglesia, que se encuentra a unos 200 metros del pueblo. El templo está dedicado a San Sebastián y es un ejemplo románico del siglo XII.

Ante lo ocurrido, la Guardia Civil se encuentra recabando información y pistas acerca del suceso. Señalan que el robo de la campana de la iglesia de Quintana del Pino está «en investigación».

Tercer robo de la iglesia

Quintana del Pino es un pueblo pequeño, con ocho habitantes censados en la actualidad. Se encuentra al noroeste de Burgos, en una zona bañada por el río Úrbel. Sin embargo, su historia se remonta hasta el siglo X, cuando aparece el nombre de esta localidad escrito como 'Quintana de Probitio' en el cartulario del monasterio de San Pedro de Cardeña, como señalan en 'Amo mi pueblo'.

Respecto a su iglesia, dedicada a San Sebastián y del siglo XII, cuenta con relieves románicos y un retablo barroco. Sin embargo, los vecinos denuncian el olvido «de todas las administraciones» para con este pueblo de Burgos y lo ocurrido en su templo.

Explican que, hace varios años, la iglesia sufrió un robo «en el interior» en el que se llevaron todas las imágenes del retablo. Después, en octubre de 2016, «se llevaron una campana», dejando la espadaña sólo con uno de estos elementos. Ahora, nueve años más tarde, la otra campana de Quintana del Pino ha desaparecido, con el consiguiente disgusto para su vecinos.