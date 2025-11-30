Un pueblo de Burgos entra a formar parte de los más Bonitos de España Con la incorporación de Santa Gadea del Cid, la provincia suma ocho localidades en la prestigiosa red, consolidándose como referente nacional en patrimonio rural y turismo histórico

Natalia Sáez Ursúa Burgos Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:26

Burgos, tierra de lugares con encanto está de celebración, suma un nuevo motivo de orgullo, consolidándose como referente nacional en patrimonio rural. La entrada de Santa Gadea del Cid en la red de Los Pueblos más Bonitos de España en 2026 no solo supone un reconocimiento para esta villa medieval, sino que fortalece aún más la posición de la provincia, que ya suma ocho localidades dentro de este prestigioso listado.

Esta localidad burgalesa que mantiene intacto su carácter histórico, ha sido seleccionada para incorporarse en 2026 a la prestigiosa red de Los Pueblos más Bonitos de España, según han anunciado la Asociación durante su XIII Asamblea Nacional, celebrada en Santillana del Mar, localidad de Cantabria. Solo cuatro municipios de todo el país superaron el riguroso proceso de selección: Alpuente (Valencia), Oseira y Vilanova dos Infantes (Ourense), además del pueblo de Burgos.

¿Dónde está Santa Gadea del Cid?

Situada en un enclave estratégico y con un legado medieval muy bien conservado, Santa Gadea del Cid se incorpora a la red gracias a la homogeneidad de su casco histórico y al imponente perfil de la iglesia-fortaleza de Santa María, del siglo XIV.

El caserío, las casas blasonadas y los restos defensivos subrayan la importancia histórica de esta villa, descrita por la Asociación como un «ejemplo notable de conservación patrimonial». Este pueblo burgalés se ubica en la comarca del Valle del Ebro, al norte de la provincia, a unos 80 kilómetros de Burgos capital, a 15 kilómetros de Miranda de Ebro y a tan solo 3 kilómetros del País Vasco.

¿Qué ver en Santa Gadea del Cid?

Mil años de historia observan a Santa Gadea del Cid, un enclave nacido de las antiguas luchas fronterizas y moldeado a lo largo de la Edad Media. Declarado Bien de Interés Cultural en 1973 y reconocido como Pueblo Más Bello de Castilla y León en 2022, el municipio conserva con orgullo un legado que se percibe en cada esquina.

Su trazado urbano, eminentemente medieval, revela el origen y el esplendor de sus primeros siglos. La calle Mayor, columna vertebral de la villa, conduce al visitante entre viviendas renacentistas, arcos de medio punto y fachadas combinadas de mampostería, ladrillo y entramados de madera que evocan tiempos de nobleza y comercio.

A los pies del castillo y protegido por su antiguo recinto amurallado, Santa Gadea del Cid floreció gracias a un constante tránsito de culturas y mercancías que, desde la época romana, han dejado su huella en este estratégico cruce burgalés.

El entorno natural completa la identidad del pueblo con un mosaico de paisajes. Desde sus calles se contemplan los montes orientales, las llanuras fértiles y los campos de regadío, así como la ribera del Ebro y sus afluentes, que aportan frescor y vida al municipio. Encinas, robles y lomas rodean el casco urbano y recuerdan el origen del asentamiento, nacido precisamente al abrigo de su castillo y extendido después hacia el valle.

Lugares de interes en Santa Gadea del Cid

Santa Gadea del Cid reúne un conjunto de puntos de interés que reflejan su riqueza histórica, arquitectónica y paisajística. Desde la imponente iglesia-fortaleza de Santa María, que domina la villa desde el siglo XIV, hasta los restos de su castillo y recinto amurallado, la localidad invita a recorrer un patrimonio que ha permanecido sorprendentemente intacto.

La Heráldica y Los Cruceros Santa Gadea del Cid conserva varios escudos, algunos muy deteriorados, y dos cruceros históricos a la entrada y salida del pueblo, de los que uno conserva la imagen de la Virgen sobre un capitel corintio y el otro únicamente la columna monolítica. Puerta de «Abajo o de las Eras» Al norte se alza el Arco de la calle de Abajo, arco ojival gótico de mampostería con tejado a dos aguas y talla humana. Los restos de las antiguas murallas, que protegían hasta 300 casas, sirven hoy de base a algunas viviendas. Monasterio de Nuestra Señora del Espino Este monasterio fundado en 1477 tras la aparición de la Virgen a dos pastores en 1399, llegó a custodiar el manuscrito original del Cantar del Mío Cid. Destacan su iglesia gótica de planta de cruz latina y el claustro con bóvedas ojivales, ambos del siglo XV. Puerta de «Encima de la Villa» La Puerta de Encima de la Villa y la de Abajo formaban parte de la muralla y servían de paso obligado hacia Bilbao, cobrando portazgo. La de Encima conserva arco apuntado, escudo borroso, restos de almenas y bóveda de medio cañón tras varias reformas. Plaza Soportalada La Plaza de la Iglesia, ejemplo de arquitectura popular castellana, acogía mercados medievales y conserva restos de la antigua judería. En ella está el hospital de San Lázaro (1465), restaurado en 2010 y hoy convertido en bar. El Granero de San Francisco La Finca del Granero de San Francisco, en los restos del antiguo convento, desarrolla un proyecto de cultivo y transformación de lavanda en Santa Gadea del Cid. Ha mantenido usos agrícolas hasta hoy, uniendo patrimonio histórico y desarrollo rural. Conjunto historico Incluye el castillo, dos antiguas puertas de la muralla y la iglesia-fortaleza de Santa María, reflejo de su origen medieval. Calles, casas blasonadas y restos defensivos conservan la trama urbana y arquitectónica que ha perdurado durante siglos. Castillo y Murallas El castillo, sobre un montículo rocoso, dominaba el paso del Ebro y defendía la frontera entre Castilla y Vizcaya. Restos del siglo XV incluyen la torre del homenaje, lienzos de muralla, cubos y dos de las tres antiguas puertas, con función defensiva y de control de caminos. Ermita del Patrocinio En Santa Gadea del Cid hubo numerosas ermitas, destacando la del Patrocinio, restaurada recientemente con ayuda de los vecinos. Tiene arco de medio punto, espadaña barroca y retablo del siglo XVIII conservado en la parroquia. Ermita románica Virgen de las Eras La ermita de Nuestra Señora de las Eras, junto al cementerio, destaca por su estilo románico y muros robustos de sillarejo. De fines del siglo XII, con nave de tres tramos y ábside semicircular, sirvió como parroquia de término tras la repoblación de Alfonso VIII. Iglesia de San Pedro La iglesia gótica de Santa Gadea del Cid, con torre almenada, formó parte del sistema defensivo de la villa. En su interior conserva retablo renacentista de San Pedro, capitel con Adán y Eva y custodia del siglo XVI.

7 localidad burgalesa dentro de Los Pueblos más Bonitos de España

Con esta incorporación, Burgos se convierte en la segunda provincia de España con más pueblos reconocidos, únicamente por detrás de Teruel. Además, Castilla y León se mantiene como la comunidad autónoma con mayor número de pueblos distinguidos por su valor patrimonial y belleza.

Los pueblos burgaleses que ya forman parte de la red son ocho: Caleruega, Castrojeriz, Covarrubias, Frías, Lerma, Poza de la Sal y Puentedey, a los que ahora se suma Santa Gadea del Cid.

Tras la entrada de Santa Gadea del Cid, la provincia reafirma su posición como uno de los territorios con mayor riqueza patrimonial del país, y se afianza como destino privilegiado para quienes buscan historia, naturaleza y autenticidad.