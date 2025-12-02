Más longevos y menos jóvenes: el giro demográfico que transformará Burgos El saldo migratorio compensa una natalidad insuficiente y un aumento constante de fallecimientos

Si la proyección global de población en Burgos, según los datos oficiales de la Junta de Castilla y León, ofrece un escenario moderadamente favorable, el análisis de las fuerzas internas que la moldean, natalidad, mortalidad, migración y envejecimiento, dibuja un panorama más exigente.

El crecimiento previsto hasta 2039 se sostiene sobre bases frágiles y refleja transformaciones profundas en el comportamiento demográfico de la provincia.

Natalidad en Burgos hasta 2038

Entre 2024 y 2038, los nacimientos crecerán un 17,36%, alcanzando los 2.375 alumbramientos. Se trata de una mejora relativa, superior incluso a la prevista para Castilla y León (14,71%), aunque alejada del crecimiento esperado en España (24,3%).

El indicador coyuntural de fecundidad pasará de 1,13 hijos por mujer en 2024 a 1,28 en 2038. Un ascenso suave que, sin embargo, se mantiene muy lejos de la tasa necesaria para garantizar el reemplazo generacional de 2,1.

Entre todos datos, un singular emerge, la edad media de la maternidad descenderá ligeramente, pasando de 33,13 a 32,58 años. Este comportamiento sigue la tendencia histórica, tanto en España como en Castilla y León, que apunta hacia una maternidad algo menos tardía. Si se consolida, podría interpretarse como un síntoma de cierta mejora en las condiciones para formar familias.

Las defunciones en Burgos

Las muertes registrarán un aumento progresivo hasta situarse de 4.133 muertes en 2024 a 4.416 al final del periodo, lo que supone un crecimiento del 6,83%. Aunque el incremento será inferior al previsto para España (16,61%), el saldo natural seguirá siendo negativo de forma continuada.

La combinación de baja natalidad y alta mortalidad hará que el territorio pierda cada año alrededor de 2.000 personas por razones puramente biológicas. Este desequilibrio hace imposible sostener la población sin un aporte significativo desde la inmigración.

La migración en Burgos

La principal fuente de crecimiento demográfico será la inmigración exterior. Entre 2024 y 2038, Burgos sumará 70.354 inmigrantes procedentes del extranjero, aunque este flujo se irá reduciendo con el tiempo. De hecho, se prevé que la inmigración exterior anual caiga casi a la mitad (−46,5%) a lo largo del periodo.

También aumentará la emigración exterior: 32.015 personas saldrán hacia otros países. Aun así, el saldo migratorio externo seguirá siendo claramente positivo, con 38.339 personas.

En el ámbito interno, Burgos mejorará su capacidad para competir con el resto del país, la llegada de residentes desde otras provincias crecerá un 15,96%, mientras que la salida aumentará un 13,66%. El resultado final será un ligero saldo positivo de 619 personas.

Estos datos ponen de manifiesto que la inmigración, tanto exterior como interior, será determinante para sostener la población provincial.

Más esperanza de vida en Burgos

Uno de los datos más reveladores es el incremento de la esperanza de vida, que pasará de 84,62 años en 2024 a 86,55 en 2039. Es una mejora notable (1,93 años) y sitúa a Burgos por encima de las medias tanto autonómica como nacional.

Este aumento de la longevidad, unido a la baja natalidad, transformará la estructura poblacional. Para 2039, se prevé:

•15% menos de jóvenes (0–15 años)

•5,6% menos de población activa (16–64 años)

•30,9% más de mayores de 64 años

La consecuencia directa será una tasa de dependencia total del 75,8%, 14 puntos por encima del nivel actual. En términos prácticos, por cada 100 personas en edad de trabajar, casi 76 serán dependientes. Este cambio tendrá un impacto profundo en el mercado laboral, la provisión de servicios sociales, el sistema sanitario y la sostenibilidad de las pensiones.

El retrato demográfico proyectado en Burgos es...

El retrato demográfico de Burgos muestra una provincia que se sostiene gracias a la inmigración, mientras avanza hacia un modelo poblacional más envejecido y con una base laboral más reducida.

La mejora de la fecundidad, aunque positiva, no basta para corregir el fuerte desequilibrio natural. El futuro dependerá de la capacidad de atraer y retener población joven, así como de adaptar el territorio a las necesidades de una ciudadanía cada vez más longeva.

El desafío es mayúsculo, no se trata solo de sumar habitantes, sino de garantizar que haya suficientes personas activas para sostener el crecimiento social, económico y territorial de las próximas décadas.

