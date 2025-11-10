BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aitor en su colmenar de Rábanos, Burgos. Sara Sendino

La mejor miel de bosque de España se recolecta en Burgos

El apicultor Aitor Lázaro, que tiene sus colmenas en Rábanos, se ha alzado con el primer premio de esta categoría en el concurso Mieladictos con su miel El Rabanar

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:23

Comenta

Un apicultor de la provincia de Burgos se ha alzado con el trofeo a mejor miel de bosque de España. Es Aitor Lázaro y cuenta con 27 colmenas en el pueblo de Rábanos.

En este certamen anual, celebrado en Zamora, han participado 140 mieles de todas las partes de España. En un fin de semana se han escogido los mejores dulces por su origen floral; es decir, el tipo de plantas del que las abejas extraen el néctar. Después, de entre las doce mejores, se ha escogido la mejor miel del país en este 2025.

Aitor Lázaro participaba con su miel 'El Rabanar' en la cateogría de mieles de bosque. El viernes se alzaba con el primer premio en este rango, siendo la miel que produce en Rábanos la mejor de España de esta clase. Esta se realiza en el pueblo de Burgos, a más de mil metros de altura.

Un premio por el que Aitor se siente muy orgulloso y que le anima a seguir en el camino de la apicultura. «No me lo creía», señala el joven recordando el momento en el que le comunicaron la noticia. «De entre tantas mieles que se presentan a concurso», explica, no había imaginado que la suya fuera la que más gustara a los catadores.

Aitor entre los panales de abejas en Rábanos. Sara Sendino

«Estoy muy orgulloso por el premio obtenido», confiesa el apicultor. «Es un gran reconocimiento para seguir mejorando cada día más y más», añade. También es una oportunidad para que la miel El Rabanar se dé a conocer por su «sabor y buen hacer», destaca el de Rábanos.

En segundo y tercer lugar en cuanto a mieles de bosque, los ganadores provienen de Lagarejos (Zamora) y Ourense. El sábado se realizó la cata final entre las doce mieles finalistas por cada tipo de flor. Se alzó con el premio una miel mallorquina producida por abejas que pecorean en algarrobo.

Aitor produce miel ecológica en Burgos

Las colmenas de Aitor se sitúan en una ladera que rodea Rábanos, a más de 1.200 metros de altura. Su miel es 100% ecológica y de bosque, aunque también podría considerarse «de alta montaña». Además, sus abejas se ubican a unos «diez kilómetros» de la zona agrícola más cercana.

Mejor miel de bosque de España, 'El Rabanar', desde Burgos BC

El joven de Rábanos comenzó a interesarse por la apicultura hace varios años gracias a un amigo. Después se apuntó a un curso sobre manejo de abejas y colmenas y hasta ahora. En la actualidad cuenta con 27 colmenas que él mismo organiza y cuida. Por el momento, el joven de Burgos no vive de la apicultura; sin embargo, espera crecer en este mundo de forma paulatina.

Cómo es la mejor miel de bosque de España que se hace en Burgos

Un análisis de la Universidad de Burgos concluyó que la miel que Aitor produce en Rábanos, considerada la mejor de bosque de España, se obtiene del néctar de brezo y zarzamora. Además, sus abejas también pecorean y obtienen mielato de roble, uno de los pocos árboles capaz de producir este jugo.

Noticias relacionadas

Investigan el robo de la única campana de la iglesia en un pueblo de Burgos

Investigan el robo de la única campana de la iglesia en un pueblo de Burgos

La colección privada sobre la historia de la agricultura que busca su hueco en Burgos

La colección privada sobre la historia de la agricultura que busca su hueco en Burgos

A partir de la miel obtenida de sus panales, Aitor realiza dos clases de miel mediante un proceso ecológico en Rábanos. Una es oscura, con textura líquida, como las de siempre. La otra es como una «crema de miel» que parece cacao y se unta. El sabor de ambas es concentrado pero no excesivamente dulce, un sabor que le ha servido al joven de Burgos para alzarse con el título de mejor miel de bosque.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Susto en el centro de Burgos por la presencia de Bomberos, Policía y una ambulancia
  2. 2 3.500 personas denuncian en Burgos la privatización encubierta de la Sanidad por parte de la Junta
  3. 3 Perros, gatos y especies exóticas: cómo Burgos cuida y rescata a los animales perdidos
  4. 4 Proyectan dos parques eólicos para acompañar a otros dos fotovoltaicos en una comarca de Burgos
  5. 5 El joven director de Burgos que escribe su primera película y busca productora: «El mundo del cine es muy elitista»
  6. 6 Amplían las partidas para contratar dos nuevas sendas ciclistas en Burgos
  7. 7 Hilma Af Klint, la madre olvidada de la abstracción
  8. 8 Ver la vida de color azul: una pasión que atraviesa generaciones
  9. 9 El San Pablo Burgos se queda cerca de dar la sorpresa
  10. 10 El Recoletas reacciona a tiempo y suma una nueva victoria ante Ordizia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La mejor miel de bosque de España se recolecta en Burgos

La mejor miel de bosque de España se recolecta en Burgos