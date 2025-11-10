La mejor miel de bosque de España se recolecta en Burgos El apicultor Aitor Lázaro, que tiene sus colmenas en Rábanos, se ha alzado con el primer premio de esta categoría en el concurso Mieladictos con su miel El Rabanar

Sara Sendino Burgos Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:23 Comenta Compartir

Un apicultor de la provincia de Burgos se ha alzado con el trofeo a mejor miel de bosque de España. Es Aitor Lázaro y cuenta con 27 colmenas en el pueblo de Rábanos.

En este certamen anual, celebrado en Zamora, han participado 140 mieles de todas las partes de España. En un fin de semana se han escogido los mejores dulces por su origen floral; es decir, el tipo de plantas del que las abejas extraen el néctar. Después, de entre las doce mejores, se ha escogido la mejor miel del país en este 2025.

Aitor Lázaro participaba con su miel 'El Rabanar' en la cateogría de mieles de bosque. El viernes se alzaba con el primer premio en este rango, siendo la miel que produce en Rábanos la mejor de España de esta clase. Esta se realiza en el pueblo de Burgos, a más de mil metros de altura.

Un premio por el que Aitor se siente muy orgulloso y que le anima a seguir en el camino de la apicultura. «No me lo creía», señala el joven recordando el momento en el que le comunicaron la noticia. «De entre tantas mieles que se presentan a concurso», explica, no había imaginado que la suya fuera la que más gustara a los catadores.

Ampliar Aitor entre los panales de abejas en Rábanos. Sara Sendino

«Estoy muy orgulloso por el premio obtenido», confiesa el apicultor. «Es un gran reconocimiento para seguir mejorando cada día más y más», añade. También es una oportunidad para que la miel El Rabanar se dé a conocer por su «sabor y buen hacer», destaca el de Rábanos.

En segundo y tercer lugar en cuanto a mieles de bosque, los ganadores provienen de Lagarejos (Zamora) y Ourense. El sábado se realizó la cata final entre las doce mieles finalistas por cada tipo de flor. Se alzó con el premio una miel mallorquina producida por abejas que pecorean en algarrobo.

Aitor produce miel ecológica en Burgos

Las colmenas de Aitor se sitúan en una ladera que rodea Rábanos, a más de 1.200 metros de altura. Su miel es 100% ecológica y de bosque, aunque también podría considerarse «de alta montaña». Además, sus abejas se ubican a unos «diez kilómetros» de la zona agrícola más cercana.

Ampliar Mejor miel de bosque de España, 'El Rabanar', desde Burgos BC

El joven de Rábanos comenzó a interesarse por la apicultura hace varios años gracias a un amigo. Después se apuntó a un curso sobre manejo de abejas y colmenas y hasta ahora. En la actualidad cuenta con 27 colmenas que él mismo organiza y cuida. Por el momento, el joven de Burgos no vive de la apicultura; sin embargo, espera crecer en este mundo de forma paulatina.

Cómo es la mejor miel de bosque de España que se hace en Burgos

Un análisis de la Universidad de Burgos concluyó que la miel que Aitor produce en Rábanos, considerada la mejor de bosque de España, se obtiene del néctar de brezo y zarzamora. Además, sus abejas también pecorean y obtienen mielato de roble, uno de los pocos árboles capaz de producir este jugo.

A partir de la miel obtenida de sus panales, Aitor realiza dos clases de miel mediante un proceso ecológico en Rábanos. Una es oscura, con textura líquida, como las de siempre. La otra es como una «crema de miel» que parece cacao y se unta. El sabor de ambas es concentrado pero no excesivamente dulce, un sabor que le ha servido al joven de Burgos para alzarse con el título de mejor miel de bosque.

Temas

Apicultura

Abejas

concurso