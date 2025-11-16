Un choque frontal entre dos coches en el norte de Burgos deja varios atrapados El accidente, un choque frontal entre dos turismos, se produjo en el kilómetro 84 de la CL-629 en Merindad de Montija

Un accidente frontal entre dos turismos ocurrido a las 13:47 horas de este viernes, en el kilómetro 84 de la CL-629, en Merindad de Montija, ha dejado varias personas atrapadas en el interior de los vehículos.

Tras recibir varias llamadas de alerta, la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León movilizó a los Bomberos de Burgos y al servicio de Bomberos de Miranda de Ebro, así como a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ya trabajan en el lugar del siniestro.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de los implicados ni sobre las circunstancias exactas que provocaron la colisión, a la espera de que los servicios de emergencia completen su intervención.

