BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una ambulancia en Burgos BC

Un choque frontal entre dos coches en el norte de Burgos deja varios atrapados

El accidente, un choque frontal entre dos turismos, se produjo en el kilómetro 84 de la CL-629 en Merindad de Montija

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:36

Comenta

Un accidente frontal entre dos turismos ocurrido a las 13:47 horas de este viernes, en el kilómetro 84 de la CL-629, en Merindad de Montija, ha dejado varias personas atrapadas en el interior de los vehículos.

Tras recibir varias llamadas de alerta, la Sala de Operaciones del 1-1-2 Castilla y León movilizó a los Bomberos de Burgos y al servicio de Bomberos de Miranda de Ebro, así como a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias, Sacyl, que ya trabajan en el lugar del siniestro.

Noticias relacionadas

Un herido en un accidente de madrugada en Aranda de Duero

Un herido en un accidente de madrugada en Aranda de Duero

Herido un joven tras el choque de dos turismo en Aranda

Herido un joven tras el choque de dos turismo en Aranda

Herido tras un accidente entre un turismo y una bicicleta en Burgos

Herido tras un accidente entre un turismo y una bicicleta en Burgos

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de los implicados ni sobre las circunstancias exactas que provocaron la colisión, a la espera de que los servicios de emergencia completen su intervención.

En actualización

Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Burgos en el que se ha descubierto un impresionante conjunto de armaduras del siglo XVI
  2. 2 El pueblo de Burgos que despide a la mujer que reabrió un bar y dejó huella en la repoblación rural
  3. 3 El pueblo de Burgos que vende ocho parcelas para construir casas y atraer nuevos vecinos
  4. 4 El pediatra de Burgos de 104 años que ha marcado Aranda y es homenajeado como una leyenda
  5. 5 Herido un joven tras el choque de dos turismo en Aranda
  6. 6 Herido tras un accidente entre un turismo y una bicicleta en Burgos
  7. 7 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  8. 8 Dos mil personas reclaman en Burgos la reapertura del Tren Directo en el octavo aniversario del plante
  9. 9 Entre lo divino y lo real: la enigmática historia del Santiago del Espaldarazo en Burgos
  10. 10 Un herido en un accidente de madrugada en Aranda de Duero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Un choque frontal entre dos coches en el norte de Burgos deja varios atrapados

Un choque frontal entre dos coches en el norte de Burgos deja varios atrapados