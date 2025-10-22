Comienzan las obras para instalar el riego automático en La Chopera de Villarcayo La finalización completa del proyecto está prevista para el mes de marzo de 2026

El proyecto de ajardinamiento del parque de la chopera en Villarcayo ha concluido las fases de tala de los chopos, destoconado, nivelado del terreno, eliminación del paseo por su falta de accesibilidad y deterioro, creación de drenajes e instalación de acometida de red de agua.

El pasado lunes 20 de octubre se ha iniciado la siguiente fase consistente en la instalación del sistema de riego y abastecimiento de electricidad, adjudicada a la empresa Maquinaria Agrícola y de Jardín Hedbe, por importe de 80.761 euros, teniendo un plazo de ejecución de un mes. Esta fase está financiada por la Diputación Provincial de Burgos a través de planes provinciales en un 80% del total del presupuesto.

Por primera vez, este parque contará con riego automático que permitirá simplificar las labores de riego y mantener el buen estado del césped durante todo el año así como el ahorro de agua, contribuyendo a incrementar el pulmón de Villarcayo con un amplio espacio natural, cercano al río Nela, donde el sosiego, el descanso y el placer de su disfrute están asegurados.

Todo el parque contará con un sistema de riego por aspersión, creado por circuitos cerrados de diverso tamaño y controlados estos por electroválvulas y estas a su vez por una electroválvula maestra y un caudalímetro que avisará de posibles gastos extraordinarios de agua, reduciendo el consumo no deseado de agua y ayudando a no malgastar.

Próximas obras

La siguiente fase será la ejecución de un camino peatonal accesible con dos trazados diferenciados que permita pasear por el parque. Esta fase ha sido publicada para su contratación el 21 de octubre de 2021 y está prevista que se ejecute en el mes de diciembre.

Su coste económico es de 76.216 euros y se encuentra financiado a través del Fondo de Cohesión de la Junta de Castilla y León por un importe de 52.567 euros.

La última fase consistirá en la plantación de más árboles a los ya existentes, la instalación de mobiliario urbano y la instalación de elementos decorativos, además del sembrado de césped. Se crearán distintos grupos de árboles, dejando también zonas amplias de césped para poder ser usado de diversas maneras de ocio y recreativas. Dentro de estos grupos de árboles se incluirán piedras decorativas, mesas para usos diversos, zonas de sombras con pérgola de madera, fuentes de agua potable, bancos y papeleras.

La finalización completa del proyecto está prevista para el mes de marzo de 2026