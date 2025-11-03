El desmantelamiento de Garoña entra en una fase clave con la retirada de materiales del edificio de la turbina Se realizará un inventario, la retirada, traslado y reordenación de materiales radiológicos de las áreas de intervención en los próximos dos años

Julio César Rico Burgos Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:11 Comenta Compartir

El desmantelamiento de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos, sigue su curso y afronta una de las fases más importantes. Se trata de la retirada de todo material del edificio de la turbina, dado que este recinto se va a convertir en el futuro edificio auxiliar de desmantelamiento.

La empresa guipuzcoana Afesa Medio Ambiente hará los trabajos de retirada de materiales de edificios, del plan de desmantelamiento y clausura de la central nuclear de Santa María de Garona en su primera fase.

Los plazos y el presupuesto

Esta empresa realizará estas actuaciones en un plazo de dos años, y con un coste que deberá asumir la Empresa Nacional de Residuos (Enresa), de 526.005,27 euros. Un total de cinco empresas fueron las que se presentaron a este concurso.

Más en concreto, las tareas a realizar son la actualización del inventario, la retirada, traslado, reordenación de materiales, equipamiento e instrumentos, obsoletos y fuera de uso de carácter convencional, radiológico de las diferentes áreas y espacios del edificio de la turbina y de aquellos otros, que van a ser reutilizados como instalaciones auxiliares, de gestión de residuos.

Los trabajos a realizar en el edificio

En este sentido se trata del taller caliente y taller de descontaminación, el almacén de residuos de os residuo de baja y media actividad, edificio de almacenamiento de material usado dentro de la propia instalación en la primera fase del plan de desmantelamiento.

Los trabajos a realizar en el edificio serán la retirada de equipos y materiales y su reubicación y acomodación en espacios dentro de la instalación la de turbina, tanto la planta de operación como en las plantas inferiores.

Reducción de riesgos convencionales y radiológicos

La ejecución de estas labores tiene como objetivo principal la reducción de riesgos convencionales y radiológicos, de carga de fuego, mejora de accesibilidad para trabajadores y maquinaria, reordenación y liberación de espacios mediante la eliminación de acumulaciones de material de blindaje, aislamiento y andamiaje que se encuentra inutilizable, obsoleto o desechado por sus condiciones radiológicas.

También la posible evacuación y reubicación provisional o definitiva de equipamiento, instrumentos, repuestos, herramientas o maquinaria antigua correspondientes a la fase de explotación de la Central; así como máquinas y útiles de manejo o elevación fuera de uso. El destino de estos materiales retirados será establecido por Enresa sobre la base de criterios radiológicos, gestión de residuos y prevención de riesgos.