Central Nuclear ya clausurada en Santa María de Garoña. Rodrigo Ucero

El desmantelamiento de Garoña entra en una fase clave con la retirada de materiales del edificio de la turbina

Se realizará un inventario, la retirada, traslado y reordenación de materiales radiológicos de las áreas de intervención en los próximos dos años

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:11

Comenta

El desmantelamiento de la Central Nuclear de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos, sigue su curso y afronta una de las fases más importantes. Se trata de la retirada de todo material del edificio de la turbina, dado que este recinto se va a convertir en el futuro edificio auxiliar de desmantelamiento.

La empresa guipuzcoana Afesa Medio Ambiente hará los trabajos de retirada de materiales de edificios, del plan de desmantelamiento y clausura de la central nuclear de Santa María de Garona en su primera fase.

Los plazos y el presupuesto

Esta empresa realizará estas actuaciones en un plazo de dos años, y con un coste que deberá asumir la Empresa Nacional de Residuos (Enresa), de 526.005,27 euros. Un total de cinco empresas fueron las que se presentaron a este concurso.

Más en concreto, las tareas a realizar son la actualización del inventario, la retirada, traslado, reordenación de materiales, equipamiento e instrumentos, obsoletos y fuera de uso de carácter convencional, radiológico de las diferentes áreas y espacios del edificio de la turbina y de aquellos otros, que van a ser reutilizados como instalaciones auxiliares, de gestión de residuos.

Los trabajos a realizar en el edificio

En este sentido se trata del taller caliente y taller de descontaminación, el almacén de residuos de os residuo de baja y media actividad, edificio de almacenamiento de material usado dentro de la propia instalación en la primera fase del plan de desmantelamiento.

Los trabajos a realizar en el edificio serán la retirada de equipos y materiales y su reubicación y acomodación en espacios dentro de la instalación la de turbina, tanto la planta de operación como en las plantas inferiores.

Reducción de riesgos convencionales y radiológicos

La ejecución de estas labores tiene como objetivo principal la reducción de riesgos convencionales y radiológicos, de carga de fuego, mejora de accesibilidad para trabajadores y maquinaria, reordenación y liberación de espacios mediante la eliminación de acumulaciones de material de blindaje, aislamiento y andamiaje que se encuentra inutilizable, obsoleto o desechado por sus condiciones radiológicas.

También la posible evacuación y reubicación provisional o definitiva de equipamiento, instrumentos, repuestos, herramientas o maquinaria antigua correspondientes a la fase de explotación de la Central; así como máquinas y útiles de manejo o elevación fuera de uso. El destino de estos materiales retirados será establecido por Enresa sobre la base de criterios radiológicos, gestión de residuos y prevención de riesgos.

