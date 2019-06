Evacuadas al HUBU dos personas afectadas por humo en el incendio de un taller en Villarcayo Hosapital Universitario de Burgos (HUBU) / BC Se trata de dos hombres que resultaron intoxicados por inhalación de humo en el incendio de un taller de reparación de automóviles ocurrido ayer noche BURGOS CONECTA Burgos Lunes, 17 junio 2019, 09:01

Dos hombres, de 23 y 56 años, tuvieron que ser evacuados ayer noche al Hospital Universitario de Burgos (HUBU), afectados por una intoxicación por humo tras el incendio de un taller de reparación de automóviles en Villarcayo.

De acuerdo con la información facilitada por el Servicio de Emergencias 112, el suceso tuvo lugar minutos después de las once de la noche, en unas instalaciones ubicadas en la calle Sigifredo Albajara e, inicialmente, no se solició asistencia médica pues no se tenía constancia de que hubiese personas heridas.

El 112 dio aviso del suceso a la Guardia Civil y a los bomberos. Posteriormente, se solicitó asistencia para dos personas, intoxicadas por humo, y se envió una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital b´aico y personal de Atención Primaria del centro de salud de Villarcayo.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atendió a las dos personas afectadas por el humo, dos varones de 56 y 23 años, a quienes se trasladó al HUBU en ambulancia de soporte vital básico.