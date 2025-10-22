Un herido en un aparatoso accidente de tráfico en Burgos Al menos una persona ha resultado herida tras una colisión con vuelco entre dos turismos en Medina de Pomar

Gabriel de la Iglesia Burgos Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:47

Al menos una persona ha resultado herida en un aparatoso accidente de tráfico acontecido a media mañana de este miércoles en la N-629, a su paso por el municipio burgalés de Medina de Pomar.

De acuerdo a la información trasladada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar minutos después de las 10 de la mañana, cuando se ha recibido un aviso alertando de una aparatosa colisión entre dos turismos en el kilómetro 26 de la N-629, que se ha saldado además con el vuelco de uno de los vehículos.

Según informaba el alertante, en el interior de cada uno de los vehículos viajaba una persona que ha quedado atrapada en el interior del mismo. Eso sí, en principio, sólo uno de ellos refería heridas y estaba consciente. El otro atrapado, en principio, no presentaba lesiones.

Con todo, una vez dada la voz de alarma, hasta allí se han trasladado sendas dotaciones de la Policía Local de Medina, de la Guardia Civil de Tráfico, de los Bomberos de Medina y de emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha decidido movilizar una ambulancia para atender al herido.