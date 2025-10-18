BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Herido un motorista tras sufrir una caída en un puerto de Burgos

Un hombre resulta herido tras sufrir un accidente mientras circulaba en moto por el Portillo de La Sía, en el entorno de Espinosa de los Monteros

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Sábado, 18 de octubre 2025, 13:16

Un varón ha resultado herido, en principio de carácter leve, tras sufrir una caída mientras circulaba en motocicleta por el Portillo de La Sía de Espinosa de los Monteros, al norte de la provincia de Burgos.

De acuerdo a la información trasladada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar minutos después de las 12:30 horas en el kilómetro 6 de la BU-751, en pleno puerto de La Sía, que comunica Burgos con Cantabria.

Tras recibir el aviso, hasta el lugar se han desplazado dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que han movilziado un equipo médico para atender al varón, que parecía tener el brazo roto.

Herido un motorista tras sufrir una caída en un puerto de Burgos