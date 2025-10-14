La histórica locomotora Mikado abandona la provincia de Burgos para trasladarse a un pueblo de León En unas semanas una empresa contratada para su desmantelamiento se llevará parte del patrimonio industrial de Villarcayo hasta la provincia de León, después de que la localidad burgalesa no respondiera a la posibilidad de mantener este patrimonio

Julio César Rico Burgos Martes, 14 de octubre 2025, 06:01

La locomotora Mikado 141F, que se ubicaba en la vieja estación del Santander Mediterráneo en Horna, a la entrada de Villarcayo va a ser trasladada a la localidad leonesa de Villadangos del Páramo. La Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) ha estimado que, para una correcta conservación de este bien, tiene que salir de la provincia de Burgos.

Durante varios meses se contempló la posibilidad de que fuera el Ayuntamiento de Villarcayo, el que se hiciese cargo del mantenimiento y reparación de esta máquina, que constituye uno de los patrimonios industriales más importantes de España por el modelo y por la antigüedad de la máquina.

La FFE inició el proceso de licitación para sacar la máquina desde Horna en febrero de este año. Pero estuvieron a punto de parar el proceso siempre y cuando el Ayuntamiento de Villarcayo se comprometiera a invertir los 40.000 € anuales que costaba su mantenimiento. Incluso el propio ayuntamiento norteño lo debatido en alguna sesión plenaria. Sin embargo, no ha sido posible parar la licitación y ahora esta máquina se irá a León.

Hace unos meses, a comienzos de este año, Hispania Nostra incluía dentro del catálogo de bienes de su Lista Roja de Patrimonio una locomotora Mikado de los años 50 situado en la vieja estación de Horna, a la entrada de Villarcayo.

Esta máquina Mikado se encuentra en muy mal estado de conservación. Y era uno de los últimos patrimonios industriales de la provincia en incluirse dentro de esa lista de la entidad nacional que vela por el patrimonio.

En aquella fecha, Hispania Nostra resumía que era locomotora Mikado 141F de Burgos se encontraba en tan mal estado de conservación que hacía peligrar su continuidad.

Según indicaban en la entidad que realiza las verificaciones del Patrimonio, las Mikado fueron locomotoras de vapor utilizadas por Renfe a partir de 1953. Han arrastrado todo tipo de trenes, tanto de pasajeros como de mercancías. Prestaron servicio hasta 1975, siendo la última de ellas, apagada en Vicálvaro el 23 de junio de 1975. La locomotora que ha pasado a la Lista Roja se encuentra junto a la estación de tren de Villarcayo-Horna en la línea de ferrocarril Santander-Mediterráneo y fue cedida al municipio a principios de los años 90.