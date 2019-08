Igea insiste en que la Junta defenderá los «intereses» de Castilla y León en el caso del impuesto a Garoña Igea, tras un Consejo de Gobierno. / Rubén Cacho / ICAL El vicepresidente y portavoz de la Junta ha incidido en que no se pronunciarán sobre el contenido del recurso BURGOS CONECTA Burgos Lunes, 19 agosto 2019, 17:14

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Transparencia, Francisco Igea, ha insistido en que el Ejecutivo regional defenderá «los intereses de los ciudadanos» de la Comunidad en el caso del impuesto de residuos radiactivos de la central nuclear de Garoña.

Según ha explicado Igea en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, de la que se ha hecho eco Europa Press, en la reunión se ha informado sobre la situación del recurso que ha presentado el Gobierno central a este impuesto, si bien ha incidido en que no se pronunciarán sobre el contenido del mismo porque «todavía» no lo conocen.

No obstante, el vicepresidente ha remarcado que, en su día, estos residuos no estaban gravados por los impuestos existentes y, por lo tanto, no existía el problema de la doble imposición».