La jueza admite el recurso y retoma las diligencias en la causa contra los alcaldes de Valle de Losa y Quincoces de Yuso Protestas de los vecinos de la Asociación Vecinos de La Hidesilla de Quincoces de Yuso frente a la Diputación en Burgos. / GIT Tras admitir el recurso presentado por la Asociación de Vecinos La Hidesilla de Quincoces de Yuso tras archivarse la causa | Dos investigados que no lo hicieron en su momento tendrán que declarar ahora Viernes, 18 octubre 2019

El Juzgado de Villarcayo ha empezado a llamar a declarar a dos de los que fueron ediles, durante ocho años, de la pedanía de Quincoces de Yuso perteneciente al municipio de Valle de Losa, por un presunto delito de prevaricación por omisión presentado por la Asociación de Vecinos La Hidesilla de Quincoces de Yuso.

El tema se remonta a años atrás. En mayo de 2017 esta asociación presentó una querella por un presunto delito de prevaricación por omisión contra el alcalde del Valle de Losa: Juan Antonio Gutiérrez, contra el alcalde pedáneo de Quincoces de Yuso; Pablo Villaluenga y contra los ediles de entonces, Verónica Rivera y Jorge Robredo. El motivo de esta querella fue «el estado tercermundista de las calles de la urbanización de La Hidesilla», ubicada en Quincoces de Yuso, como alega esta asociación.

Estado de una de las calles de La Hidesilla. / BC

La posibilidad de prevaricación por omisión concurre en aquellos casos en los que la autoridad o un funcionario se ve impelido al dictado de una resolución, porque existe una petición de un ciudadano, y el silencio de esa autoridad o funcionario conlleva la denegación. Igualmente, se puede incurrir en este delito cuando existe una norma imperativa que imponga la adopción de una resolución.

La querella fue admitida a trámite y la situación de estos cuatro cargos electos fue la de investigados, figura que antes se conocía como imputados.

El alcalde pedáneo, Pablo Villaluenga declaró ante el juez, al igual que lo hizo el alcalde del Valle de Losa, Juan Antonio Gutiérrez. Después de esto, la juez desestimó la querella presentada por la asociación. Se fundamentaba en las declaraciones efectuadas por el secretario del Ayuntamiento del Valle de Losa y por los dos alcaldes.

La asociación presentó el correspondiente recurso. Alegó que no se podía apoyar en las declaraciones del secretario puesto que no había declarado todavía y que, además, ese hombre «no es el secretario sino un agricultor vocal de la pedanía de Quincoces», según apuntan desde la asociación. Añaden que, «además, faltaban diligencias por hacer que en su día fueron admitidas, como llamar a declarar a este vocal, a la edil o el informe de la Diputación sobre la subvención para pavimentar las calles en la urbanización de La Hidesilla».

Tras este recurso, el fiscal informó de que se debían hacer esas diligencias porque, de lo contrario, sería una «indefensión» para la asociación de vecinos. La jueza admitió el recurso y acordó la práctica de esas diligencias. Ahora se acaba de informar a la asociación de que se va a llamar a declarar a los dos ediles que no lo hicieron en su momento, Verónica Rivera y Jorge Robredo.

Reacción asociación

Le sorprende a esta asociación que el alcalde de Valle de Losa, Juan Antonio Gutiérrez, haya afirmado que no está en situación de investigado y que el caso está archivado, «muestra un desconocimiento total del juicio en el que está metido pues está en situación de investigado desde agosto de 2017».

Desde la asociación lamentan esta situación y consideran que «los partidos políticos deberían eliminar de sus listas a las personas con estas actitudes si quieren colaborar con los movimientos de la España Vaciada».

Los vecinos de esta urbanización de Quincoces de Yuso, La Hidesilla, aseguran que «pagamos los mismos impuestos que el alcalde en este valle losino y no se emplea en los servicios básicos y nuestras calles y aceras no se asfaltan. Si esto no ocurre muchos se verán obligados a pensar si merece la pena seguir aquí sin perspectiva de futuro».

Argumentan estos vecinos que llevan años demandando y moviéndose para que se asfalten las calles de esta urbanización y, cuando se consiguió una subvención de la Diputación, «para humillarnos» se asfaltaron otras calles del pueblo.