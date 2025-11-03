El pueblo de Burgos que representa a Castilla y León en el famoso concurso de Ferrero Rocher Medina de Pomar compite este año en el icónico concurso navideño de la marca de bombones

Un pueblo de Burgos representa a Castilla y León en el icónico concurso de Ferrero Rocher para iluminar la Navidad. Se trata de Medina de Pomar, que ha sido elegido en la edición de este año de la marca de bombones para su campaña 'Juntos brillamos más'.

Ferrero Rocher incorpora una novedad en esta edición: se ha seleccionado un pueblo para representar a cada comunidad autónoma, para lo que busca llevar «el espíritu navideño» a las 17 regiones del país.

La marca explica que con esta iniciativa pretende llegar «a más rincones que nunca, poniendo en valor el patrimonio, las tradiciones y el talento local de cada región». Y Medina de Pomar será el pueblo que represente a toda Castilla y León este año.

Pueblos que compiten en la campaña de Ferrero Rocher

• Albaida (Valencia, Comunidad Valenciana)

• Altafulla (Tarragona, Catalunya)

• A Guarda (Pontevedra, Galicia)

• Balmaseda (Vizcaya, País Vasco)

• Bullas (Murcia)

• Cómpeta (Málaga, Andalucía)

• Consuegra (Toledo, Castilla-La Mancha)

• Cudillero (Asturias)

• Fuente del Maestre (Badajoz, Extremadura)

• Graus (Huesca, Aragón)

• Medina de Pomar (Burgos, Castilla y León)

• San Vicente de la Barquera (Cantabria)

• Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca, Islas Baleares)

• Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)

• Tejeda (Gran Canaria, Islas Canarias)

• Torrelaguna (Madrid)

• Viana (Navarra)

• Una plataforma para la visibilidad regional

A lo largo de sus doce ediciones 'Juntos Brillamos Más' se ha consolidado como una iniciativa de gran impacto social y mediático, convirtiéndose en un motor tangible para el turismo y la visibilidad.

Con un representante por cada región, cada uno de los 17 pueblos se convertirá en embajador de su comunidad, mostrando al resto del país sus tradiciones, su patrimonio y sus atractivos.

«Creemos que la belleza de España está en su diversidad, y con esta edición queremos destacar a todas las regiones del país. Es nuestra manera de agradecer el cariño que recibimos cada año y de llevar la luz de Ferrero Rocher a los rincones de España», afirma Franco Martino, Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ferrero Ibérica.

No es la primera vez que un pueblo de Burgos participa en el concurso de Ferrero Rocher, Briviesca llegó a ser finalista para 'iluminar la Navidad' en una edición que finalmente ganó Peñíscola.

Medina de Pomar, méritos para ser el pueblo de Ferrero Rocher

Medina de Pomar es un municipio situado al norte de Burgos en la comarca de Las Merindades y cuenta con unos 6.000 habitantes. El término está compuesto por Medina, la capital, y sus 18 pedanías y 17 barrios. Se encuentra a 85 kilómetros de Burgos capital, en un paraje natural de gran valor ambiental y turístico. No en vano, Medina de Pomar cuenta con una amplia red de senderos homologados.

A este patrimonio natural se suma su riqueza arquitectónica, como las casas blasonadas que enriquecen su casco histórico, el monasterio de Santa Clara o el castillo mejor conservado de Castilla y León, el de los Velasco, entre otros. Pasear por el Casco Histórico de Medina es volver al pasado, a una época medieval con calles estrechas, barrios judíos y recintos amurallados. La Ruta de las Manzanas o el Museo a cielo abierto son reclamo importante no dejar de pasear por estas calles.

En una ciudad con tanto poder de la nobleza no pueden faltar las edificaciones de carácter religioso como la iglesia de Santa Cruz, el Monasterio de Santa Clara, que alberga obras de arte y reliquias religiosas, y donde se pueden comprar dulces elaborados por las monjas de clausura, o la ermita de San Millán, actual Centro de Interpretación del Románico, que pertenece a la Red de Museos Vivos, innovadora iniciativa de cooperación nacida para impulsar la riqueza de los museos del medio rural.