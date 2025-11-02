BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de un patinete eléctrico circulando. Luis Tejido

Un conductor de patinete queda inconsciente tras chocar contra un coche en un pueblo de Burgos

El accidente ha ocurrido en Medina de Pomar a las 20.15 horas y el conductor del patinete estaba inconsciente, según han informado al 1-1-2

Aythami Pérez Miguel

Aythami Pérez Miguel

Burgos

Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:42

Herido el conductor de un patinete en un accidente con un coche en Medina de Pomar, localidad del norte de la provincia de Burgos. Según han informado en el aviso al Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el hombre estaba inconsciente.

A las 20.15 horas se ha informado de este suceso, una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en la N-629, en el cruce de los Camineros, en Medina de Pomar.

El conductor del patinete ha resultado herido y se encontraba inconsciente. Se ha dado aviso a la Guardia Civil de Burgos y a emergencias sanitarias de Sacyl. Por el momento, se desconoce el estado del herido.

