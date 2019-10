Un Rasca de la ONCE deja 10.000 euros en la provincia de Burgos El boleto premiado fue adquirido a un vendedor en Espinosa de los Monteros BURGOS CONECTA Burgos Jueves, 10 octubre 2019, 14:18

El Rasca de la ONCE 'Megamillonario' ha dejado un premio de 10.000 euros en la provincia de Burgos. El boleto premiado, con un precio de 10 euros, fue vendido en el área de Espinosa de los Monteros.

Este producto de rasca forma parte de la modalidad de juegos de lotería instantánea al que se ha incorporado recientemente el juego 'Rasca de Navidad'.

El rasca 'Megamillonario' y el resto de productos de la ONCE son comercializados por los más de 20.000 agentes vendedores de la ONCE. En Burgos y provincia, la plantilla actual es de 90 vendedores. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE www.juegosonce.es y de los establecimientos colaboradores autorizados.