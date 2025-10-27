Rescatado y evacuado de su casa en llamas un vecino de un pueblo de Burgos Tras tres horas de trabajos, se consiguió extinguir el incendio que ponía en riesgo también a la casa colindante del pueblo de Merindad de Sotoscueva

El hombre cuya vivienda se incendió siendo atendido por un agente de la Guardia Civil.

BURGOSconecta Burgos Lunes, 27 de octubre 2025, 14:07 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Burgos ha intervenido en un incendio declarado en una vivienda de la localidad de Merindad de Sotoscueva, en la comarca de Las Merindades, donde la actuación policial ha permitido que no hubiera que lamentar daño personal alguno.

Los hechos se iniciaron tras recibir aviso, a través de la Central Operativa de Servicios (COS) de la Comandancia de Burgos, de un incendio activo en el interior de un domicilio del municipio. Acto seguido, patrullas de Seguridad Ciudadana de Soncillo y Villarcayo, junto con efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), se desplazaron a la dirección facilitada para verificar la situación.

Grave riesgo de propagación de las llamas

A su llegada, comprobaron que la planta superior del inmueble estaba siendo devorada por las llamas y que existía un grave riesgo de propagación a la casa colindante, en cuyo interior se encontraba un único residente, dueño de ambas propiedades y de 76 años de edad.

Ampliar Trabajos de extinción de las llamas en la vivienda. Guardia Civil

Debido al peligro inminente para la seguridad de éste último, los agentes accedieron a la residencia, donde el varón fue auxiliado en el transporte de sus pertenencias y evacuado de inmediato a un lugar seguro, sin que presentara lesiones ni síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

Sofocaron las llamas con mangueras de los vecinos de la zona

Una vez asegurada la integridad del morador, los guardias civiles desplegados en el lugar trataron de contener el avance de las llamas utilizando mangueras facilitadas por vecinos de la zona, mientras se coordinaba la llegada de los servicios de extinción.

Trabajos de extinción de las llamas. Guardia Civil

Paralelamente, se llevaron a cabo labores de regulación del tráfico en las vías del núcleo poblacional, así como de control de accesos de personas y vehículos, con el fin de garantizar la seguridad tanto de los vecinos como de todos los elementos del entorno.

Tres horas de trabajos de extinción

Finalmente, tras tres horas de intensa lucha con las llamas y en colaboración con bomberos forestales de la Junta de Castilla y León y con bomberos voluntarios de Soncillo, el incendio fue declarado extinguido.

Es el segundo incendio del que se informa en este lunes 27 de octubre tras uno declarado en el enclave de Treviño, en la localidad de Armentia, que ha dejado a un hombre herido.

Con la llegada del invierno, la Guardia Civil recuerda la importancia de adoptar medidas básicas de prevención en el hogar, ya que el uso de estufas, braseros o chimeneas aumenta el riesgo de incendio: revise periódicamente las instalaciones eléctricas y de calefacción; no sobrecargue los enchufes o regletas con varios aparatos eléctricos; mantenga chimeneas y estufas alejadas de cortinas, muebles y materiales inflamables; apague completamente las chimeneas o braseros antes de irse a dormir o de abandonar la vivienda.