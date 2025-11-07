Rosana Largo presenta la exposición 'Cuentos que Visten Ciencia', en Medina de Pomar La artista hiperrealista expone en el Museo Histórico de Las Merindades su muestra que conjuga arte, literatura infantil y divulgación científica a través de vestidos-cuadros

El Ayuntamiento de Medina de Pomar inaugura en el Museo Histórico de Las Merindades la muestra 'Cuentos que Visten Ciencia', una propuesta artística de alto valor pedagógico y estético firmada por la pintora hiperrealista Rosana Largo, una de las artistas españolas con mayor proyección internacional en la actualidad.

La exposición, concebida para todos los públicos, ofrece una experiencia única que fusiona tres lenguajes complementarios: el arte plástico, la narrativa de los cuentos tradicionales y la divulgación científica. Cada obra parte de un personaje icónico del imaginario infantil, como Caperucita Roja o Blancanieves, y lo transforma en un vestido-cuadro pintado al óleo que integra datos históricos, descubrimientos científicos y homenajes a mujeres pioneras silenciadas por la historia.

Rosana Largo es directora del Museo de los Cuentos y la Ciencia (Paredes de Nava, Palencia), y creadora de la firma By Rosana Largo, con la que ha logrado combinar arte, moda y narrativa en un lenguaje propio. Ha sido galardonada con la Medalla de Platino de la Academia de Ciencias, Artes y Letras de París, el Premio Internacional Velázquez-Goya y el Premio Botticelli en Florencia, entre otros reconocimientos. Su obra ha representado a España en citas internacionales como la Feria de Arte de Dubái o la Red Dot Art Fair de Miami.

«Con la firma By Rosana Largo apostamos por una forma de arte que se contempla y que además mantiene una filosofía firme sobre la cultura como motor en la España rural. Queremos que la gente venga, descubra una nueva forma de vivir, y que se quede. La cultura puede y debe ser un motor para la España rural. Estos vestidos-cuadro están pensados para exponer y también para contar, emocionar y atraer. Existen maneras de vivir que conectan con la tierra, con la infancia y con el conocimiento y que deben ser recuperadas», defiende la autora de la exposición, Rosana Largo.

A través de esta exposición, el Ayuntamiento de Medina de Pomar reafirma su compromiso con la cultura como herramienta de desarrollo territorial, acercando propuestas contemporáneas de alto nivel a su ciudadanía y posicionándose como referente cultural en la comarca. La concejala de Cultura y Turismo, Nerea Angulo, destaca esa apuesta por mantener una programación cultural activa durante todo el año.

«Queremos que Medina de Pomar sea un destino que también se disfrute en los meses con menos visitantes, y propuestas como la de Rosana Largo ayudan a atraer público diverso y a dinamizar la ciudad. 'Cuentos que Visten Ciencia' es una muestra para todas las edades, que une arte, ciencia y emoción, y que refleja la apuesta de Medina por una cultura viva, creativa y abierta a todos y todas».

La exposición podrá visitarse hasta el 25 de enero de 2026, en horario de martes tarde a domingos mañana, de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00 horas.

