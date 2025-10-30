El arte del Camino se queda en Miranda con una talla del Puente Carlos III El Ayuntamiento de Miranda recibe una talla del Puente Carlos III, elaborada por el artesano leonés Álex Rueda durante el evento 'Miranda Jacobea'

La primera edición de Miranda Jacobea deja una huella tangible en la ciudad. El Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha recibido una talla en piedra del Puente de Carlos III, realizada por el artesano leonés Álex Rueda, de Scalpelliano Trabajos en Piedra, como recuerdo del encuentro jacobeo celebrado el pasado fin de semana en el corazón del ensanche mirandés: la calle de La Estación.

La concejala de Ferias, Montserrat Cantera, fue la encargada de recoger la pieza, de 50 centímetros de ancho por 32 de alto, que incluye la concha del Camino de Santiago y la inscripción «Miranda Jacobea». La obra será instalada en el Albergue de Peregrinos como homenaje al paso del Camino de Santiago por la ciudad.

«Le reitero un agradecimiento muy especial al artesano por este magnífico presente que ha hecho con sus propias manos para el Ayuntamiento de Miranda y que vamos a conservar con mucho cariño, porque es otra muestra más del paso del Camino por nuestra ciudad», destacó Cantera.

Punto de encuentro en el Camino

La entrega de la talla pone el broche a un fin de semana en el que Miranda se convirtió en epicentro de la cultura jacobea. Entre el 24 y el 26 de octubre, el Parque Antonio Machado y la calle Estación acogieron la primera edición de Miranda Jacobea, un encuentro que reunió a vecinos, asociaciones y visitantes en torno al legado espiritual y patrimonial de la Vía de Bayona, una de las rutas históricas del Camino de Santiago que enlaza Bayona con Burgos pasando por la ciudad del Ebro.

Organizado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Miranda, junto con la agencia Soniare Events y Xacobeo 2021, el evento ofreció exposiciones, talleres, proyecciones, actuaciones folclóricas y una muestra de oficios antiguos, todo ello con la colaboración del Ayuntamiento de Miranda, la Diputación de Burgos y el Ayuntamiento de A Guarda (Pontevedra).

La iniciativa nació con un propósito claro: dar a conocer y promocionar el Camino de Santiago a su paso por Miranda y reivindicar el papel histórico de la ciudad como punto estratégico entre Castilla y León, La Rioja y el País Vasco. Ya en la Edad Media, Alfonso VI impulsó esta ruta interior, aprovechando su posición privilegiada sobre el río Ebro.

Durante el encuentro, la piedra, la música y la palabra se unieron para rescatar una herencia que durante siglos unió a pueblos y caminantes. Desde Soniare, una de las entidades organizadoras, la valoración fue muy positiva. «Ha sido una gran experiencia de colaboración, participación y comunidad, en la que cultura, historia y territorio se han unido en torno a un mismo propósito: compartir el valor del Camino y fortalecer el orgullo de Miranda de ser jacobea», declaraba en sus redes sociales.

La pieza tallada por Rueda, concebida y esculpida en vivo durante las jornadas, servirá ahora como símbolo permanente de ese espíritu. Un recordatorio en piedra de que la Vía de Bayona —aquella calzada antigua que unía Burdeos con Astorga y que hoy vuelve a cobrar vida— sigue latiendo bajo los pasos de los peregrinos.

Miranda de Ebro, cruce de caminos y de historias, vuelve así a mirar al horizonte jacobeo con orgullo. Y lo hace, como su propio puente, uniendo orillas y tiempos: los del pasado que resiste y el futuro que, piedra a piedra, vuelve a construirse.