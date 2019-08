El Ayuntamiento de Miranda acometerá el cerramiento de las pistas de tenis este año Ayuntamiento de Miranda de Ebro. / BC Afectará a tres de las nuevas canchas con las que actualmente cuenta el Polideportivo de Anduva BURGOS CONECTA Burgos Viernes, 2 agosto 2019, 10:24

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro tiene previsto realizar este año el cerramiento perimetral de las pistas de tenis del Polideportivo de Anduva que en la actualidad se encuentra en fase de contratación de la redacción del proyecto.

Esta obra que implica el cerramiento de tres de las nueve pistas de tenis actuales, concretamente las que en la actualidad están cubiertas en su parte superior, se incluye dentro de las inversiones del Presupuesto 2019 y está financiada a través del préstamo que se ha licitado, contratado y que se firmó el pasado 25 de julio. «Esperamos que para finales de este año se pueda acometer esta inversión tan importante en el ámbito deportivo y que dará servicio a un gran número de deportistas mirandeses aficionados al tenis», afirma José María Alonso, Concejal de Deportes.

Respecto, a la declaraciones de la oposición relacionados con este proyecto, Alonso ha señalado que «si el Partido Popular no tiene noticias sobre la ejecución de este proyecto, tal y como afirma, es porque no han hecho su trabajo y no se han molestado en preguntar ni a mí ni a los técnicos encargados de ello, quienes les hubiéramos explicado todo gustosamente». En esta capítulo de críticas también les ha recriminado su afán de protagonismo: «Es más fácil salir a los medios de comunicación a buscar protagonismo a golpe de rueda de prensa para obtener un titular que hacer su trabajo en el Ayuntamiento», ha comentado.