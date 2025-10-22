La ciencia del clima aterriza en Miranda con Meteolab Investigadores del CSIC acercarán a los estudiantes mirandeses las ciencias de la atmósfera de una manera práctica

El taller se enfocará en la meteorología y el clima

Celia Miguel Burgos Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:21

«¿Qué es el efecto invernadero?» De esta cuestión parte 'Meteolab', el taller sobre meteorología y clima que llega este jueves 23 y viernes 24 de octubre a Miranda de Ebro. La propuesta, dirigida al alumnado de los institutos Montes Obarenes y Fray Pedro de Urbina, busca acercar las ciencias de la atmósfera a la juventud con una metodología que combina la experimentación con la divulgación científica.

Impulsado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) dentro del proyecto Ciudad Ciencia, el taller pretende despertar la curiosidad por el funcionamiento del planeta y su clima. Una iniciativa que, desde su lanzamiento en 2012, acerca la actualidad científica y tecnológica a municipios entre los que ahora se encuentra la ciudad del Ebro.

Un laboratorio del clima en Miranda

'Meteolab' invita a los participantes a descubrir las geociencias «de una manera lúdica y participativa», tal y como señala la propia organización. A lo largo de las sesiones, impartidas por personal investigador del Instituto de Geociencias (CSIC-UCM), se realizarán experimentos sencillos que ayudarán a comprender «conceptos fundamentales sobre la física de la atmósfera y el clima».

Los estudiantes podrán observar de forma directa cómo influyen la presión, la temperatura o el viento en los fenómenos meteorológicos, además de profundizar en cuestiones como el cambio climático, la formación de nubes y precipitaciones o el papel del océano en la regulación del clima terrestre.

Con esta cita, Miranda de Ebro se suma a la red de localidades comprometidas con la divulgación científica. En total, ya son cincuenta y nueve las localidades que colaboran con este programa que busca fomentar la curiosidad y el pensamiento crítico entre los más jóvenes.

