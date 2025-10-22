BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este miércoles 22 de octubre
El taller se enfocará en la meteorología y el clima
El taller se enfocará en la meteorología y el clima CM

La ciencia del clima aterriza en Miranda con Meteolab

Investigadores del CSIC acercarán a los estudiantes mirandeses las ciencias de la atmósfera de una manera práctica

Celia Miguel

Celia Miguel

Burgos

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:21

Comenta

«¿Qué es el efecto invernadero?» De esta cuestión parte 'Meteolab', el taller sobre meteorología y clima que llega este jueves 23 y viernes 24 de octubre a Miranda de Ebro. La propuesta, dirigida al alumnado de los institutos Montes Obarenes y Fray Pedro de Urbina, busca acercar las ciencias de la atmósfera a la juventud con una metodología que combina la experimentación con la divulgación científica.

Impulsado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) dentro del proyecto Ciudad Ciencia, el taller pretende despertar la curiosidad por el funcionamiento del planeta y su clima. Una iniciativa que, desde su lanzamiento en 2012, acerca la actualidad científica y tecnológica a municipios entre los que ahora se encuentra la ciudad del Ebro.

Un laboratorio del clima en Miranda

'Meteolab' invita a los participantes a descubrir las geociencias «de una manera lúdica y participativa», tal y como señala la propia organización. A lo largo de las sesiones, impartidas por personal investigador del Instituto de Geociencias (CSIC-UCM), se realizarán experimentos sencillos que ayudarán a comprender «conceptos fundamentales sobre la física de la atmósfera y el clima».

Más noticias de la provincia de Burgos

Diez pueblos de Burgos se unen para frenar un nuevo parque eólico y solar

Diez pueblos de Burgos se unen para frenar un nuevo parque eólico y solar

La desconexión continúa: un pueblo de Burgos vuelve a estar incomunicado desde hace una semana

La desconexión continúa: un pueblo de Burgos vuelve a estar incomunicado desde hace una semana

600.000 euros para 52 negocios rurales: Burgos impulsa la transferencia de empresas

600.000 euros para 52 negocios rurales: Burgos impulsa la transferencia de empresas

Los estudiantes podrán observar de forma directa cómo influyen la presión, la temperatura o el viento en los fenómenos meteorológicos, además de profundizar en cuestiones como el cambio climático, la formación de nubes y precipitaciones o el papel del océano en la regulación del clima terrestre.

Con esta cita, Miranda de Ebro se suma a la red de localidades comprometidas con la divulgación científica. En total, ya son cincuenta y nueve las localidades que colaboran con este programa que busca fomentar la curiosidad y el pensamiento crítico entre los más jóvenes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una emblemática tienda de Burgos cierra tras más de 15 años en el centro de la ciudad
  2. 2 Tres heridos en un aparatoso accidente de tráfico en Burgos
  3. 3 Vuelven los ataques a WhatsApp en Burgos: así operan los estafadores
  4. 4 Más de 30 actividades para celebrar en Burgos el primer Festival de la Morcilla
  5. 5 Una redada antidroga en un bar sorprende a los vecinos de la zona sur de Burgos
  6. 6 Identificadas dos mujeres tras descubrir el pin de una tarjeta, robarla y gastar 1.100 euros en Burgos
  7. 7 Burgos desvela las fechas de la votación popular para decidir dónde celebrar el Curpillos: La Quinta o El Parral
  8. 8 Detenida en Burgos tras agredir a su pareja y causar destrozos en un bar y en el coche de la policía
  9. 9 La desconexión continúa: un pueblo de Burgos vuelve a estar incomunicado desde hace una semana
  10. 10 Burgos concentra un tercio de los gigantes empresariales de Castilla y León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta La ciencia del clima aterriza en Miranda con Meteolab