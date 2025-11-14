El cierre del Taller de Remolcado de Renfe desata una tormenta política y social en Miranda El PP se reúne con el Comité de Empresa mientras IU reclama un «frente común» para frenar el cierre del Taller de Remolcado

La batalla por el futuro ferroviario de Miranda se intensifica. En la Escuela Técnico Profesional de Conducción y Operaciones (ETPCO) de Renfe, el Partido Popular ha mantenido hoy un encuentro con el Comité de Empresa Provincial para analizar el posible cierre del Taller de Remolcado, una decisión que ha desatado una cascada de reacciones políticas y sindicales. Poco después, Izquierda Unida reclamaba la creación de un «frente común» para frenar lo que considera un desmantelamiento «vertiginoso» del sector.

El taller mirandés, dedicado al mantenimiento de material de mercancías, se encuentra en el centro de una crisis que amenaza con dejar sin actividad a una instalación estratégica y con impacto directo sobre decenas de familias. La ausencia de comunicación oficial por parte de Renfe ha encendido aún más los ánimos de la plantilla, que ya prepara una manifestación en las próximas semanas.

El peso de los talleres de Renfe enn Miranda

La visita de la delegación popular, encabezada por el portavoz nacional de Transportes, Héctor Palencia, tenía como objetivo conocer de primera mano la situación del taller y exponer las iniciativas del partido en Madrid. Palencia denunció que Miranda se ha convertido en «la punta del iceberg» de un problema mayor y afirmó que Renfe Mercancías «se está dejando morir». Aseguró que el PP ha solicitado explicaciones al Ministerio y que el próximo lunes forzará respuestas en comisión parlamentaria.

El portavoz popular en el Ayuntamiento, Sergio Montoya, alertó del «riesgo» que afrontan las treinta y seis familias vinculadas al taller y criticó la «inacción» del Gobierno local. Señaló que la reducción continuada de empleo ferroviario es «una merma de más de quinientas familias» en las últimas décadas y defendió que el PP «estará con los trabajadores» en las movilizaciones anunciadas. Montoya también calificó como «falta de respeto» que el equipo de gobierno mantuviera reuniones con el Comité sin convocar a los portavoces municipales.

La posición de los sindicatos

Por parte de los sindicatos, el presidente del Comité Provincial de Empresa, José Antonio Barahona, relató que el cierre se conoció de manera «extraoficial», tras una reunión con responsables de fabricación y mantenimiento. Subrayó que la decisión llega en paralelo a las negociaciones para incorporar a la naviera MSC a la sociedad de mercancías, algo que considera una «privatización encubierta» que pone en riesgo la continuidad de la actividad pública. Aseguró que el Comité estará «en todas las movilizaciones que sean necesarias» para impedir el cierre.

Las advertencias sindicales enlazan con la posición expresada por Izquierda Unida Miranda, que en una nota de prensa denuncia el «desmantelamiento definitivo del sector ferroviario local». La formación recuerda la pérdida de servicios, empleos y categorías profesionales tanto en Renfe como en ADIF, y tacha de «precaria» la situación de las instalaciones, con «pabellones cerrados» y «abandono total». IU sostiene que, pese a los compromisos oficiales, a Miranda solo han llegado «apenas 6 millones» de los 1.000 previstos en el plan estatal de talleres.

La organización alerta de que el traslado de material a otros centros y el cierre del Taller de Remolcado supondrían un golpe irreparable, y reclama medidas «urgentes», movilizaciones y la creación de un espacio de coordinación que permita articular «un frente común». Entre sus exigencias figuran frenar la deslocalización, aumentar las cargas de trabajo y garantizar «puestos públicos de salarios dignos».

Mientras las posiciones políticas se endurecen y la plantilla intensifica su calendario de protestas, Miranda vuelve a situar su histórica identidad ferroviaria en el centro del debate. La ciudad se asoma a una decisión que, de confirmarse, podría marcar su futuro económico y social.