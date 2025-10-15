La Fundación Francisco Cantera inicia el curso en Miranda de Ebro con una charla sobre bulos gastronómicos El filólogo y ensayista Javier Pérez Escohotado desmontó con humor los falsos mitos sobre Leonardo Da Vinci y la llamada 'cocina de la abuela'

Celia Miguel Burgos Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:52

Inmersos ya en el otoño, la actividad ha vuelto oficialmente a la Fundación Francisco Cantera. Aunque en verano apenas descansaron unos días en agosto, con el inicio del tercer año del curso de hebreo bíblico y la conferencia «Del Leonardo Da Vinci gastrónomo a la abuela cocinera: desmontando fakes», a cargo de Javier Pérez Escohotado, celebrada ayer martes, 14 de octubre, en el salón de actos de la Casa Municipal de Cultura de Miranda de Ebro, se han puesto en marcha las actividades programadas para el presente curso.

La Casa de Cultura congregó a un buen número de mirandeses en esta primera cita, en la que se habló de gastronomía, bulos, filología y humor. Durante algo más de una hora, el ensayista, poeta, filólogo y crítico literario Javier Pérez Escohotado mantuvo la atención del público con una exposición centrada en su trilogía sobre gastronomía —Crítica de la razón gastronómica (2007), El mono gastronómico (2014) y El giro gastronómico (2024)—. Desde su punto de vista, términos como «gastronomía de vanguardia» no son apropiados en la actualidad, ya que el Vanguardismo concluyó en 1929. También cuestionó expresiones como «deconstrucción» en el ámbito culinario, refiriéndose a platos servidos en forma líquida cuando originalmente eran sólidos —por ejemplo, la tortilla de patata—, y puso en duda la supuesta dimensión artística de la cocina.

Todo ello condujo a Leonardo Da Vinci, figura a la que Pérez Escohotado se acercó a partir del estudio del lienzo La última cena y, especialmente, del libro Notas de cocina de Leonardo Da Vinci, de Jonathan y Shelagah Routh. Esta obra, escrita originalmente en inglés y posteriormente traducida a varios idiomas, presentaba al genio renacentista como un gastrónomo, algo que, según el conferenciante, es un simple bulo. Sin embargo, aún hoy puede encontrarse en plataformas de venta en línea, en la Biblioteca Nacional o en la British Library como un supuesto compendio de las recetas del propio Da Vinci, supuestamente extraídas del Codex Romanoff, descubierto en 1981, otro de los falsos mitos en torno al artista.

De forma argumentada y con buen humor, Pérez Escohotado fue desmontando esa cadena de bulos hasta revelar que el libro atribuido a Da Vinci no es más que una invención del humorista Jonathan Routh y su compañera Shelagah. Una invención comparable —según explicó— a la idealización de la «cocina de la abuela», convertida en un concepto estandarizado como si las abuelas no hubiesen hecho otra cosa que cocinar. En la actualidad, apuntó, ya se empieza a hablar de «cocina de segunda o tercera generación», en una nueva vuelta de tuerca del lenguaje gastronómico, terreno que el ponente domina como doctor en Filología.

A partir de ahora, la actividad continuará en la Fundación. La próxima cita será el 24 de octubre, con motivo del Día de las Bibliotecas, jornada en la que se han programado visitas guiadas a las instalaciones y, en concreto, a la exposición de libros de 1925 en su centenario. Ya en noviembre se presentará, en formato cómic, la historia del profesor Cantera, artífice de la existencia de esta entidad que se mantiene, especialmente, gracias a las donaciones de sus patronos.

