La Policía Nacional y los servicios de emergencias trabajan en el lugar donde ha aparecido el cadáver. BC

Hallado el cadáver de un hombre en el río Ebro en el casco urbano de Miranda

Ha sido un testigo el que ha alertado a los autoridades tras encontrarse con el cuerpo en el cauce. Las causas de la muerte siguen investigándose

Celia Miguel

Celia Miguel

Burgos

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:39

Comenta

El hallazgo de un cadáver en el cauce del río Ebro ha conmocionado este jueves la tranquilidad habitual de Miranda de Ebro. Según han confirmado fuentes policiales, fue un testigo quien, alrededor de las diez de la mañana, dio aviso a las autoridades tras descubrir el cuerpo de un hombre en una zona próxima al centro urbano de esta ciudad del norte de la provincia de Burgos.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de la Policía Nacional, incluidas unidades de Policía Judicial y Científica, así como efectivos de la Policía Local y servicios de emergencia. La zona fue acordonada desde el Puente de Hierro para facilitar las labores de inspección y recuperación del cuerpo.

Las causas de la muerte están bajo investigación

El fallecido es un varón de avanzada edad, cuya identidad no ha sido revelada por el momento. Las causas del suceso se encuentran bajo investigación, y será el forense quien determine las circunstancias exactas del fallecimiento una vez realizado el levantamiento del cadáver, que se ha producido en torno a las 12.30 horas de este jueves, 13 de noviembre.

Sacyl, Bomberos de Miranda y la Policía Nacional se dirigen al lugar donde ha aparecido el cuerpo. BC

Aunque algunos testigos apuntan a la posibilidad de que el hombre se arrojara voluntariamente al río, desde la Policía Nacional insisten en que no existen indicios concluyentes que permitan confirmar esta hipótesis por el momento.

Expectación entre los vecinos de la zona

El suceso ha generado un notable revuelo en la ciudad, donde numerosos vecinos se han acercado a la zona para seguir con expectación el operativo desplegado junto al cauce del Ebro.

A la espera de los resultados de la autopsia y del informe forense, las próximas horas serán decisivas para esclarecer las causas de esta muerte que ha sacudido a la comunidad mirandesa.

